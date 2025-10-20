OX퀴즈·협동게임·가족 사회적기업 체험까지… 참가자들 “직접 해보니 재미있고 뿌듯해요”

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 지난 18일부터 19일까지, 영주시 여우 골 글램핑장은 가족들의 웃음과 열기로 가득 찼다.

영주시가 주최하고 영주시 사회적경제지원센터가 주관한 ‘청소년 사회적경제 캠프’에는 관내 청소년 자녀를 둔 20가정이 참여해 사회적경제를 직접 체험했다.

이번 캠프는 “함께하는 사회적경제, 함께 만들어가는 행복한 영주”를 주제로, 놀이와 체험을 통해 사회적경제의 의미를 자연스럽게 배우도록 구성됐다.

참가 가족들은 △사회적경제 이해 교육 △OX퀴즈 △‘우리 가족 사회적기업 만들기’ 체험 △가족 협동게임 등 다양한 프로그램을 체험하며 협동과 나눔, 연대의 가치를 몸으로 느꼈다.

참가자들의 반응은 뜨거웠다. 한 학부모는 “처음엔 아이가 잘 따라올지 걱정했는데, 게임과 체험 활동을 하면서 가족 간 소통이 훨씬 늘었어요”라고 말했다.

청소년 참가자들은 “직접 우리 가족 사회적기업을 만들어보니 정말 재미있고 뿌듯했어요”, “OX퀴즈가 생각보다 어려웠지만, 가족과 함께 풀면서 더 즐거웠어요”라고 소감을 전했다.

우중에도 불구하고 모두가 활발하게 참여하며, 현장은 웃음과 열정으로 가득했다.

캠프 마지막 시간에는 가족들이 직접 느낀 사회적경제의 의미를 나누고, 생활 속에서 실천할 방법을 함께 이야기하며 “작은 실천이 만드는 착한 변화”를 다짐했다.

정교완 일자리경제과장은 “가족 모두가 함께 참여한 이번 캠프가 청소년들에게 사회적경제를 친근하게 이해할 수 있는 계기가 되길 바란다”며, “앞으로도 시민이 직접 체감할 수 있는 다양한 사회적경제 프로그램을 지속해서 추진하겠다”고 밝혔다.

한편, 2차 캠프는 25~26일 같은 장소에서 진행될 예정이다. 영주시는 청소년이 사회적경제의 가치를 배우고 지역사회 협력 문화를 확산할 수 있도록 꾸준히 지원할 계획이다.