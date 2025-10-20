서후면 안동과학대 4층에 설치, PC학과시험·교통안전교육·민원서비스 제공 화·금요일 운영, 면허 갱신·재발급·국제면허 발급까지 한 곳에서 가능

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 경북 안동시와 한국도로교통공단이 협업해 추진한 안동 운전면허센터가 오는 24일 문을 연다.

이번 센터는 운전면허 서비스 편의를 높이기 위해 도심 속에 조성한 소규모 시험장으로, 전국에서는 8번째 설치 사례다.

그간 안동을 비롯한 경북 북부권 주민들은 학과시험을 보기 위해 문경, 구미, 대구 등으로 왕복 2~4시간을 이동해야 하는 불편을 겪어왔다.

이에 시는 지난해 2월 한국도로교통공단과 업무협약을 체결하고, 안동운전면허센터 신설을 추진해 왔다.

센터는 서후면 안동과학대학교 사회관 4층에 자리 잡으며, PC 학과시험장(20명 수용), 교통안전교육장, 민원실(운전면허 갱신·재발급·국제면허 발급) 등 시설을 갖췄다.

운영은 매주 화·금요일 오전 10시부터 오후 5시까지이며, 응시 전 교통안전교육, 학과시험, 면허 갱신 및 재발급 등 운전면허 관련 서비스를 제공한다.

권기창 안동시장은 “안동운전면허센터 개소는 시민의 일상 속 불편을 해소하고, 한국도로교통공단의 서비스 접근성을 높이기 위한 노력의 결실”이라며, “이번 개소를 통해 인근 주민들의 장거리 이동 부담이 줄고, 지역 생활인구 유입으로 경제 활성화에도 도움이 될 것”이라고 말했다.

지역 주민들은 “시험 보러 먼 곳까지 가지 않아도 돼 편리하다”, “가까운 곳에서 교육과 시험을 동시에 볼 수 있어 좋다” 등의 기대감을 나타냈다.