변화하는 대학입시 제도에 체계적이고 실질적인 진학정보 제공 입시 1타 강사, EBS 수능 총괄 등 전문가 초빙…맞춤형 전략 제시 저녁반 신설, 심화과정 운영 등…학부모 요구 맞춰 과정 확대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]영등포구(구청장 최호권)가 변화하는 입시 제도에 맞춤형 정보를 제공하는 ‘학부모 진학아카데미’를 확대 운영한다.

이번 아카데미는 학부모의 요구를 반영해 ▲평일 저녁반(신설) ▲중학교부터 준비하는 맞춤형 입시 ▲2026~2028 대입 트렌드 특강 ▲실전 심화 컨설팅(신설)의 4개 과정으로 구성했다.

직장인 학부모를 위해 ‘평일 저녁반’ 기본과정(퇴근 후 2시간: 대학입시 완전정복)을 신설하고 지난 13일부터 매주 화요일 저녁 7시에 운영한다. 대학입시 구조와 전략적 접근법을 중심으로 핵심 정보를 제공하며 오는 11월 4일까지 운영한다.

‘중학교부터 준비’하는 맞춤형 입시 로드맵은 11월 8일과 12월 20일에 진행하며 고교 선택 전략, 학습 습관 형성, 개별 상황에 맞춘 컨설팅 등 맞춤형 전략을 제시한다. 강의는 EBS 현장교사단 ‘수능 총괄’ 출신 윤윤구 강사가 맡는다.

2026~2028 대입트렌드 특강 ‘대학진학 가이드 아카데미’는 11월 1일과 12월 6일에 열리며, 향후 3년간 입시의 주요 변화와 성적대별 합격 전략을 안내한다. ‘공교육 입시 1타강사’인 배영준 서울 보성고 진로진학 교사가 강의를 진행하며, 맞춤형 그룹 컨설팅 과정도 운영한다.

또한 실전 ‘심화 컨설팅’ 과정(대입 전략 끝판왕: 실전 심화 컨설팅)을 신설해 11월 11일부터 12월 2일까지 매주 화요일에 운영한다. 기본 과정을 수료한 학부모를 대상으로 실습형 심화 과정으로 진행된다. 주변에 입시정보를 효과적으로 전달할 수 있는 ‘준전문가급’ 역량을 기를 것으로 구는 기대하고 있다.

과정별 수강 방법 등 자세한 내용은 영등포구 대학입학정보센터 누리집(홈페이지)을 참고하면 된다.

최호권 영등포구청장은 “입시에 실질적으로 도움이 되는 다양한 진학 정보 프로그램을 준비했다”라며 “앞으로도 변화하는 교육 환경에 대응해 학부모와 학생이 함께 성장할 수 있는 정책을 확대하겠다”고 전했다.