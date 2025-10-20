에버랜드-트립닷컴, 방문객 유치 협업

[헤럴드경제=함영훈 기자] 글로벌 여행 플랫폼 트립닷컴은 20일 에버랜드에 새롭게 조성된 쌍둥이 판다를 위한 판다 세컨하우스(Panda 2nd House)의 우선 입장권 ‘큐패스(Q-PASS)’ 판매를 시작했다.

‘큐패스(Q-PASS)’는 대기 없이 인기 어트랙션을 빠르게 입장할 수 있는 우선 탑승권으로 트립닷컴에서 원하는 날짜와 시간을 선택해 이용할 수 있다. 이번 큐패스 입장권은 에버랜드 공식 홈페이지 외 트립닷컴에서만 단독으로 판매되며 국내외 여행객 모두 예약 가능하다.

이를 위해 트립닷컴과 에버랜드는 지난 9월 판다 세컨하우스 운영 업무 협약을 진행하고 양사가 함께 판다를 사랑하는 국내외 많은 여행객들을 위한 적극적인 홍보 및 방문객 유치 방안을 논의했다.

이번에 트립닷컴을 통해 판매되는 상품은 아이바오와 러바오를 만날 수 있는 판다월드 큐패스, 쌍둥바오를 만날 수 있는 판다 세컨하우스 큐패스, 가족 모두를 빠르게 만날 수 있는 올인원 큐패스(2종 패키지, 해외 관광객 전용) 등 3가지이다.