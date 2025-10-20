‘대왕고래’ 1차시추 실패에도 오일메이저 참여로 사업동력 재주입 관측 BP 참여시 ‘액트지오 분석’ 의존않고 시추 후보지 새 선정 전망

[헤럴드경제=배문숙 기자]세계적 오일 메이저사인 영국 BP사가 동해 심해 가스전 공동 개발 우선 협상 대상자로 선정된 것으로 알려졌다.

20일 자원개발 업계에 따르면 동해 심해 가스전 개발권을 보유한 한국석유공사 지난주 사내 평가 회의를 열고 BP를 동해 심해 가스전 공동 개발 우선 협상자로 선정하는 내부 결정을 내렸다.

석유공사는 BP에 우선 협상 대상자 선정 결과를 공식 통보하기에 앞서 정부 주무 부처인 산업통상부와 협의 절차를 진행 중이다.

앞서 석유공사가 동해 심해 가스전 2차 탐사시추부터 사업에 참여할 해외 사업 파트너를 찾기 위한 국제 입찰 절차를 진행한 결과 BP, 엑손모빌 등 주요 오일 메이저를 포함한 해외 석유 개발사들이 참여한 것으로 알려진 바 있다.

석유공사는 자체 재원 투입을 최소화하는 한편, 풍부한 심해 개발 경험을 가진 해외 오일 메이저와 협력을 받고자 최대 49%까지 지분 투자를 받는 것을 목표로 이번 입찰을 진행해왔다.

BP는 입찰 참여 업체 중 가장 높은 지분율로 사업 참여 의향을 밝혔고, 적극적 내용의 2차 탐사시추 이후 개발 로드맵을 제출해 가장 높은 종합 평가 점수를 받아 우선 협상 대상자로 낙점된 것으로 알려졌다.

이 과정에서 석유공사는 심해 가스전 개발 능력과 투자 구조 평가를 비롯한 국익 극대화 방안 등을 중점적으로 고려해 사업 파트너를 선전했다.

석유공사는 산업부와 협의가 마무리되는 대로 BP에 우선 협상 대상자 선정 결과를 통보하고 세부 협상에 들어갈 방침이다.

BP의 사업 참여 의사 표명으로 ‘대왕고래’ 유망구조에서 진행된 첫 탐사시추 ‘불발’로 사업 동력이 급속히 약화하는 듯했던 동해 심해 가스전 개발에는 새 동력이 주입될 가능성이 일단 커졌다.

BP는 사업 참여가 확정될 경우 인하우스(사내) 분석팀을 가동해 자문사 액트지오가 수행한 기존 물리탐사 해석 결과를 재해석해 유망구조를 재평가한 뒤 2차 탐사시추 후보지를 결정하게 될 전망이다.

한때 가장 큰 유망구조의 이름인 ‘대왕고래 프로젝트’로 알려졌지기도 했던 동해 심해 가스전 개발 프로젝트는 포항 동쪽 해상인 동해 8광구와 6-1광구 일대의 유망구조에서 가스·석유를 찾는 사업이다.

이 사업은 원래 동·서·남해 대륙붕의 자원 개발을 목표로 한 석유공사의 ‘광개토 프로젝트’의 일환으로 추진됐다. 그러나 작년 최대 140억배럴의 가스·석유가 매장됐을 가능성이 있다는 산업통상부 보고를 받은 윤석열 대통령이 이를 자신의 치적 사업화하겠다는 의도를 노골적으로 드러내면서 이 프로젝트는 정치적 논란에 휘말렸다.

윤 전 대통령이 직무 정지된 가운데 작년 12월부터 올해 2월까지 첫 탐사시추가 진행됐지만 결과는 ‘불발’이었다. 유전 지층 구조인 ‘석유 시스템’은 양호한 것으로 확인했지만, 경제성 있는 가스전으로 개발할 수준에는 못 미친다는 결론이 나온 것이다.

이재명 정부는 ‘액트지오 논란’ 등에 관한 문제는 없었는지 감사원 감사 등을 통해 검증해보겠지만 이와 별개로 석유공사가 외자 유치를 통해 동해 심해 가스전 개발 사업을 지속 추진하는 것까지 막지는 않겠다는 태도를 보이고 있다.

최근 중국, 일본이 한반도 주변 해역에서 경쟁적으로 석유·가스 등 자원 개발 경쟁에 나서고 있다는 점, 동해 심해 가스전 개발을 위한 국제 입찰을 현 단계에서 중단시키는 것은 한국의 사업 신뢰도 저하 등 부작용을 낳을 수 있다는 점 등을 두루 고려한 것으로 보인다.

김정관 산업통상부 장관은 13일 국정감사에서 “추진 과정에서 절차라든지 커뮤니케이션에서 아쉬운 부분이 있었다고 생각한다”면서도 ‘대왕고래’ 대상 첫 탐사시추 실패가 곧 동해 심해 가스전 개발의 실패로 보기는 어렵다는 견해를 피력했다.