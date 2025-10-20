박찬욱 감독 58회 시체스영화제 감독상 수상

[헤럴드경제=손미정 기자] 박찬욱 감독이 스페인 시체스 영화제 감독상을 수상했다.

박찬욱 감독은 지난 19일 폐막한 58회 시체스영화제에서 영화 ‘어쩔수가없다’로 감독상을 수상했다. 시체스영화제는 스페인에서 열리는 세계 최대 규모의 장르 영화제로, 판타지, 공포 등 상상력과 높은 완성도를 겸비한 다양한 장르 영화의 가치를 조명하는 국제 영화제다.

앞서 박찬욱 감독은 ‘올드보이’(2004, 경쟁 부문)로 작품상을 수상하고, ‘쓰리, 몬스터’(2004, 경쟁 부문)로 FX작업상, ‘싸이보그지만 괜찮아’(2007, 경쟁 부문)로 각본상, ‘파란만장’(2011, 오피셜 놉스 비전 부문)으로 작품상, ‘아가씨’(2017, 경쟁 부문)로 관객상을 수상하며 시체스영화제와 오랜 인연을 이어온 바 있다.

영화 ‘어쩔수가없다’는 전에 없던 박찬욱 감독표 필사의 생존극으로 전 세계 관객들에게 긴장과 아이러니한 웃음을 오가는 색다른 재미를 선사하며 감독상 수상으로까지 이어졌다.

‘어쩔수가없다’는 82회 베니스국제영화제에 한국영화 13년 만에 경쟁 부문에 초청된 데 이어, 토론토국제영화제에서 국제 관객상을 수상했다. 이어 뉴욕영화제, 런던 국제영화제, 마이애미 국제영화제 등 해외 유수 영화제에 잇따라 초청되며 글로벌 관객들의 주목을 받고 있다. 로튼 토마토 신선도도 100%를 유지하며 해외 비평가들의 호평을 받고 있다.

박찬욱 감독이 연출하고 이병헌, 손예진, 이성민, 염혜란, 박희순 등이 열연한 영화 ‘어쩔수가없다’는 전국 극장에서 만나볼 수 있다.