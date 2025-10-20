태국-중국 우호협회장에게 10만번째 차량 전달 류쉐량 총경리 “현지 고객들의 높은 신뢰 입증”

[헤럴드경제=서재근 기자] BYD가 태국에서 누적 판매 10만대 달성을 기념하는 인도식을 개최했다고 20일 밝혔다.

이날 행사에서 류쉐량 BYD 아시아태평양 자동차 영업사업부 총경리가 태국-중국 우호협회의 콘 답바란시 회장에게 10만 번째 친환경 모델인 씨라이언 6 DM-i 모델을 공식적으로 전달했다.

류쉐량 총경리는 축사를 통해 “태국-중국 수교 50주년을 기념하는 역사적인 순간에 태국 내 친환경차 10만 대 인도는 태국 소비자들이 BYD에 보내주신 높은 신뢰를 상징할 뿐만 아니라 경제와 문화, 일상생활 전반에 걸친 양국 간 통합적이고 상생하며 상호 이익이 되는 관계를 생생하게 반영한다”고 강조했다.

이어 “이번 성과는 태국 소비자들이 차량 구매 시 환경적 고려를 핵심적인 요소로 여기고 있음을 시사한다”며 “앞으로도 우리는 태국 시장에 대한 진출을 심화하고 지속적으로 업그레이드된 기술, 서비스, 제품을 태국 소비자들에게 제공할 것”이라고 덧붙였다.

콘 답바란시 태국-중국 우호협회 회장은 축사를 통해 “씨라이언 6 DM-i를 선택한 것은 ‘태국-중국 수교 50주년 우정 투어’에서 보여준 뛰어난 성능 때문”이라며 “‘BYD와 함께 방콕에서 베이징까지’라는 슬로건이 말해 주듯이 이 모델은 BYD 하이브리드 기술의 강력함을 입증하고 있다”고 말했다.

씨라이언 6 DM-i는 ‘태국-중국 수교 50주년 우정 투어’ 공식 차량으로 선정돼 방콕에서 베이징으로 향하는 여정에 올라 현재는 장가계에 도달했다.

누적 판매 10만 번째를 기록한 씨라이언 6 DM-i는 현재 BYD의 태국 현지 공장에서 생산되어 출고 및 인도됐다. 플러그-인 하이브리드(PHEV) 스포츠유티릴티차량(SUV)인 씨라이언 6 DM-i는 BYD의 DM-i 슈퍼 하이브리드 시스템을 탑재해 뛰어난 효율성과 성능을 제공해 이미 태국 PHEV 부문에서 최다 등록 모델로 자리매김했다.

한편, BYD의 태국 공장은 동남아시아의 핵심 차량 제조 거점 역할을 수행하며 현지 시장 수요 충족은 물론 수출까지 담당하고 있다. BYD 관계자는 “태국 공장을 통해 태국 친환경차 산업 발전을 촉진하고 현지 고용 기회를 창출하는 것은 물론 BYD의 해외 현지화 의지를 보여주고 있다”고 설명했다.