[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]지하 구조물 공사 후 수년간 방치됐던 아트센터인천 2단계 건립이 본격 추진된다.

인천경제자유구역청은 아트센터인천 2단계 건립사업이 행정안전부의 지방재정 중앙투자심사를 조건부로 통과했다고 20일 밝혔다.

조건부 내용은 기존 시설물 활용에 대한 안정성 검토, 인근 유사시설과 차별화된 콘텐츠 마련, 실시설계 후 2단계 심사 이행 등이다.

중앙투자심사는 총사업비 300억원 이상이 투입되는 지방재정 사업의 타당성과 재정계획의 적정성을 평가하는 제도로, 이번 심사 통과를 통해 사업 시행이 본격적으로 추진할 수 있게 됐다.

아트센터인천 2단계 건립 사업은 2018년 개관한 콘서트홀과 오페라하우스, 아트&테크센터를 갖춘 복합문화공간을 완성해 2029년 개관을 목표로 하고 있다.

총 연면적 3만3175㎡, 지하 2층, 지상 8층 규모로 오페라하우스와 아트&테크센터 총 2개동이 건립된다.

오페라하우스는 1439석 규모의 다목적 공연장이고 아트&테크센터는 오픈스튜디오, 제작 및 창작공간, 실험극장(300석), 교육공간 등으로 구성될 예정이다.