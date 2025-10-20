AI·핀테크 등 기술 투자 트렌드 파악

KB금융그룹은 13~17일 아랍에미리트(UAE) 두바이 세계무역센터에서 열린 ‘자이텍스(GITEX) 글로벌 2025’에 참관단을 파견해 첨단산업·스타트업 지원 방안을 모색했다고 20일 밝혔다.

자이텍스 글로벌은 두바이 디지털경제청이 주최하는 정보통신기술(ICT) 전시회로 올해에는 전 세계 180여개국, 6500개 이상의 기업과 투자자, 기관이 참여했다. 이창권 KB금융 디지털·IT부문장을 중심으로 꾸려진 참관단은 현지 벤처캐피털(VC), 투자사 등과 만나 인공지능(AI)·핀테크·블록체인·사이버 보안 등 기술 투자 트렌드를 파악했다.

두바이 가상자산규제청(VARA)과 두바이 실리콘 오아시스(DSO) 등 두바이 정부 유관기관을 방문해 디지털 금융 혁신 정책을 공유하고 기술 기업 육성 전략 등 글로벌 협력 가능성에 대해서도 의견을 나눴다. 특히 KB금융 참관단은 레벨4 자율주행 기술을 기반으로 우리나라 미래 모빌리티 혁신을 이끌어가고 있는 자율주행 스타트업 ‘오토노머스A2Z’와 AI기반의 글로벌 위성·지리정보 분석기업 ‘스페이스42’의 공동 전시부스에서 생산적 금융 관점의 첨단산업·스타트업 성장 지원 및 투자 활성화 방안을 논의했다. 김은희 기자