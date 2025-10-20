자산 포트폴리오·AI 경영전략 등 미래 금융 방향 제시

[헤럴드경제=정호원 기자] 신협연구소는 ‘신협발전세미나’를 지난 17일 개최했다고 20일 밝혔다.

이번 세미나는 대전광역시 서구에 위치한 신협중앙회관 2층 대강당에서 신협 임직원 200여 명이 참석한 가운데 ‘신협의 과거, 현재, 미래를 조명하다(The Past, Present and Future of Credit Unions)’를 주제로 열렸다. 신협의 성장 요인과 자산 포트폴리오를 분석해 신협의 과거와 현재를 진단하고, 적정 자산 규모와 포트폴리오 운영 전략, 인공지능(AI) 활용 방안 등을 제시함으로써 향후 신협의 지속가능한 경영 방향을 모색하기 위해 마련됐다.

각 세션 주제로는 ▷신협 특성에 맞는 자산 포트폴리오 제시(동국대학교 현정환 교수) ▷신협의 성장요인과 적정 자산 규모(경성대학교 김성태 교수) ▷로컬창업 활성화를 통한 신협의 성장전략(경상국립대학교 윤상필 교수) ▷신협의 AI 활용 방안(세명대학교 나형종 교수) 등이었다.

윤성근 신협중앙회 기획이사는 “신협의 과거와 현재를 돌아보고, 미래 경영 전략을 모색하는 뜻깊은 자리였다”며 “고령화, 저성장, 지역 소멸 등 대외 환경 변화 속에서 중앙회와 조합이 함께 지혜를 모아 조합원과 지역사회의 발전에 기여하겠다”고 말했다.