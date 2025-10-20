전국 5개 도시서 1.5만명과 함께 문화 나눔 무대

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화생명이 오는 18일 대구 엑스코 오디토리움에서 ‘2025 한화생명 콘서트’를 개최했다고 20일 밝혔다. 이날 공연에는 한화생명의 주요 고객을 비롯해 지역사회 주민과 사각지대 청년 등 1300여명의 관객이 객석을 가득 메우며 성황을 이뤘다.

한화생명은 이번 대구 공연뿐 아니라 지난 14일 열린 천안 공연을 비롯해 내달 12일까지 서울·부산·광주 등 5개 도시에서 ‘2025 한화생명 콘서트’를 개최한다. 지난 천안 공연과 대구 공연은 관객 좌석 점유율 95% 이상을 기록하며 높은 관심을 입증했다.

올해 공연은 데뷔 40주년을 앞두고 여전히 왕성한 활동을 이어가고 있는 가수 이승철이 무대를 펼쳤다. ▷My Love ▷희야 ▷Never Ending Story 등 20여곡의 히트곡을 감성적인 영상과 함께 선보이며 관객들의 뜨거운 호응을 이끌었다. 연말까지 총 1만5000여명의 관객이 전국의 공연장을 찾을 것으로 예상되는 등 역대 최대 규모이자 최다 관객 기록을 세울 것으로 보인다.

지난 2004년 첫 공연을 시작 올해로 21년째를 맞은 한화생명 콘서트는 매년 대중음악, 국악, 재즈 등 다양한 장르의 공연을 통해 감동과 위로를 전하는 문화 나눔 프로그램으로 자리매김했다. 누적 관람객수는 16만명을 돌파했고, 문화행사를 넘어 고객과 지역사회가 함께하는 소통의 장으로 발전하고 있다.

올해 콘서트는 관객이 직접 무대에 올라 사연을 소개하고, 사진을 촬영하는 오프닝 참여 이벤트도 도입했다. 관객이 무대에서 함께하는 형식의 연출로 공연의 몰입감과 현장 만족도를 한층 높였다는 평가다.

한화생명 관계자는 “삶을 풍요롭게 하는 문화예술을 통해 취약계층을 포함한 더 많은 이웃과 소통하고 따뜻한 나눔의 가치를 전하겠다”고 말했다.