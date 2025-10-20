- 한국뇌연구원, 대구서 국제 뇌과학 협력 컨퍼런스 개최

[헤럴드경제=구본혁 기자] 전 세계 뇌과학자들이 한국에 모여 정서질환과 중독 등 정신건강 문제 해결을 위한 과학적 협력 방안을 논의한다.

한국뇌연구원은 20~22일 대구에서 ‘국제뇌과학이니셔티브(International Brain Initiative, IBI) 대구 컨퍼런스 2025’를 개최한다고 밝혔다.

이번 행사는 글로벌 연구협력 강화를 위해 ‘정서·인지에 관한 정신과적 뇌지도화(Psychiatric Brain Mapping): 건강한 뇌와 질환 뇌의 비교연구(In Health and Diseases)’를 주제로 진행된다.

IBI는 2017년 뇌과학의 국제협력을 위해 설립된 글로벌 뇌연구 공동체로, 한국을 비롯해 미국, 캐나다, 유럽연합(EU), 호주, 중국, 일본 등이 참여하고 있다. 특히, 한국뇌연구원 주도로 2022년 출범한 ‘IBI 정서 뇌 연구그룹(Emotional Brain working group)’은 뇌의 정서 기능을 이해하고, 우울증과 스트레스, 조현병, 중독 등 정서질환 극복과 정서 뇌지도 구축을 위한 국제협력을 주도하고 있다.

올해로 4회째를 맞는 이번 컨퍼런스에서는 관련 분야 세계 석학들이 ▷스트레스와 우울증 ▷지각과 인지 ▷사회적 행동 ▷보상·동기·중독 등 4개 세션 심포지움을 통해 최신 연구성과를 공유하고 협력전략을 논의한다.

개막강연은 캐나다 브리티시컬럼비아대학 주디 일스 교수가 맡는다. 일스 교수는 ‘글로벌 뇌과학 시대, 감정과 윤리의 만남’을 주제로 신경윤리학 관점에서 감정과 뇌과학의 관계를 조명한다.

네덜란드 신경과학연구소(NIN) 크리스티안 레벨트 교수는 ‘시각 차단 실험을 통한 두드러진 시각 정보의 선택적 증폭 회로 기전’이라는 기조강연을 통해 경험 기반 뇌 학습 메커니즘을 소개한다.

컨퍼런스 기간 동안 국내 뇌연구 분야의 석‧박사 대학원생 및 박사후연구원(Postdoc)등 신진과학자들도 포스터 세션에 참여한다. 행사 마지막 날에는 우수 연구성과를 거둔 참가자에게 우수포스터상이 수여된다. 또한 IBI 연구그룹 주요 과학자들은 별도의 위원회 회의를 열어 향후 공동연구 방향을 협의한다.

구자국 한국뇌연구원 글로벌 정서중독연구사업단장은 “정서질환과 중독 등은 현대사회에서 큰 이슈로 떠오르고 있다”며 “이번 행사를 통해 IBI 회원국과의 연구 네트워크를 강화하고, 글로벌 협력기반의 정서·인지 및 정신과적 뇌 연구 플랫폼을 확장할 것”이라고 말했다.

한편 한국뇌연구원은 2024년 미국 존스홉킨스 의대 조현병 센터, 일본 후쿠이대, 네덜란드 신경과학연구소(NIN) 및 뇌은행(NBB) 등 해외연구기관과 연구협력을 위한 협약(MOU)체결했으며, 영국 DPUK(Dementias Platform UK)와 공동으로 KBRI-DPUK 공동연구센터를 개소했다. 올해는 네덜란드 신경과학연구소(NIN)과 함께 감각·지각 디지털헬스 공동연구센터를 설립해 환각 관련 연구와 인간 뇌자원 공유 등 국제 공동연구를 확대하고 있다.