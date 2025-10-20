발전 기여한 직원에 감사패 등 수여

[헤럴드경제=고은결 기자] 삼천리그룹은 지난 18일 인천광역시에 위치한 인스파이어 아레나에서 그룹 임직원이 참석한 가운데 ‘삼천리그룹 창립 70주년 기념식’을 개최했다고 20일 밝혔다.

회사 측은 삼천리그룹이 도시가스, 열, 전기에 이르는 모든 국민 에너지를 공급하는 종합에너지그룹으로 거듭나고, 사업영역을 확장하며 대한민국 대표 장수기업으로 자리매김했다고 설명했다.

1955년 10월 1일 송은 유성연, 석원 이장균 두 선대회장이 창업한 삼천리연탄기업사로 시작한 삼천리그룹은 연속 흑자경영, 상장 이후 연속 배당 등 안정적 재무구조를 바탕으로 에너지 환경 부문, 생활문화 부문, 금융 부문 사업을 전개 중이다.

이날 기념식에서는 삼천리그룹의 지난 70년 발자취를 되돌아 보며 대한민국 산업 발전에 기여해 온 역사와 의미를 되새기는 한편, 다방면에서 헌신해 온 구성원을 격려하는 시상이 이뤄졌다.

그룹 발전에 기여한 직원에게는 ‘자랑스러운 삼천리인’, 삼천리그룹 경영철학인 ‘3도9경(3道9經)’을 적극 실천한 직원에게는 ‘3도9경상’, 오랜 기간 성실히 근무한 직원에게는 ‘열정인’, 상생협력으로 동반성장에 기여한 협력회사에게는 ‘감사패’가 수여됐다.

또한 50년 이상 자매결연을 맺고 있는 육군 제28사단(1975년 결연)과 20년간 자매결연을 이어온 해병대 제2사단(2006년 결연)을 비롯해 소외계층 아동·청소년에게 특별한 크리스마스를 선사하기 위해 사회공헌활동 ‘사랑나눔의 날’을 실시하는 6개 아동양육시설에 특별성금을 전달했다.

아울러 모든 그룹 임직원이 지난 70년간 이어온 경영철학을 바탕으로 시대변화에 능동적으로 대응하며 미래성장에 동참하자는 한마음 선언과 70년을 넘어 백년기업으로 도약하며 ‘나눔과 베품으로 사랑받는 기업’으로 거듭나자는 다짐의 시간을 가졌다.