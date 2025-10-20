온라인 비대면 서비스 인지도 62.6% 이용에 가장 큰 영향 준 서비스로 ‘3일 책임 환불제’

[헤럴드경제=서재근 기자] 국내 최대 직영중고차 플랫폼 기업 K Car(케이카)가 실시한 브랜드 진단 조사에서, 소비자가 케이카에서 차량을 구매한 주된 이유는 ‘신뢰도’로 나타났다고 23일 밝혔다.

이번 조사는 최근 3년 내 중고차를 구매했거나 향후 1년 내 구매를 고려 중인 25~59세 남녀 700명을 대상으로 이뤄졌으며, 브랜드 인식과 중고차 플랫폼 선택 요인, 구매 행태 등을 종합적으로 분석했다.

여러 플랫폼 중 케이카를 선택한 이유를 물었을 때 소비자가 타 중고차 플랫폼 대비 케이카를 선택한 가장 큰 이유는 ‘브랜드 신뢰도’(38.9%)였다. 이어 ‘마음에 드는 매물이 있어서’(37.0%), ‘허위 매물 걱정이 없어서’(29.6%) 등의 답변이 뒤를 이었다. 중고차를 직접 매입·판매하는 케이카의 직영 시스템이 ‘안전한 거래’가 가능한 기업이라는 인식을 강화한 것으로 분석된다.

케이카의 온·오프라인 채널 이용 이유는 상반된 결과를 보였다. 온라인 구매자는 ‘매장 방문할 시간이 없어서’(23.2%), ‘3일 내 환불 보장이 돼서’(18.9%)를 주요 이유로 꼽아 비대면 구매의 편의성이나 환불 제도를 중요시하는 것을 알 수 있었다. 반면, 직영점 구매자는 ‘매물을 직접 확인하고 싶어서’가 58.9%로 절반 이상을 차지했다.

케이카의 온라인 비대면 구매 서비스의 인지도와 선호도는 각각 62.6%와 34.3%로 1위를 기록했다. 국내 최초로 도입한 중고차 온라인 거래 서비스인 ‘내차사기 홈서비스’가 편의성과 신뢰성 측면에서 소비자에게 긍정적인 평가를 받은 것으로 풀이된다. 소비자가 케이카를 이용하는 데 가장 큰 영향을 미친 서비스는 ‘3일 책임 환불제’(84.9%)가 1위를 차지했다. 보증 연장 서비스인 ‘케이카 워런티’(69.4%)와 ‘내차사기 홈서비스’(65.3%) 역시 응답 비율이 높게 나타났다.

정인국 케이카 사장은 “투명한 거래 시스템과 고객 중심 서비스가 케이카의 브랜드 신뢰도를 높인 핵심 요인”이라며 “앞으로도 고객들이 더욱 안심하고 거래할 수 있는 서비스를 강화해 K-중고차 시장의 새로운 패러다임을 만들어가겠다”고 말했다.