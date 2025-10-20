박수현 민주당 수석대변인 20일 민주당 최고위 후 밝혀 “국힘 무차별 공세로 공포 확산… 이에 대응하기 위한 조치이기도” 정부의 보유세 강화 시사 관련해선 “아직 그런 단계 있지 않아”

[헤럴드경제=안대용 기자] 더불어민주당이 가칭 ‘부동산 대책 지원 TF’를 구성하기로 했다.

박수현 민주당 수석대변인은 20일 최고위원회의 후 기자들과 만난 자리에서 “정청래 당대표가 한정애 정책위의장에게 내일까지 구성 완료할 것을 지시했다”며 이같이 밝혔다.

박 수석대변인은 “10·15 부동산 대책에 대해 입만 열면 거짓말식 국민의힘 무차별적 정치 공세로 불안 심리와 공포가 확산되고 있다”며 “이에 대응하기 위한 조치이기도 하다”고 했다.

이어 “현장 간담회와 국민 의견 수렴 행보를 강화하기 위한 조치”라며 “정부정책 보완입법이 추진될 예정이다. 정부와 함께 10·15 후속 조치로 구체적인 공급대책 안도 논의해 나갈 계획”이라고 설명했다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 최근 기자간담회에서 부동산 보유세 필요성을 언급하며 세제 개편 가능성을 시사한 것과 관련해, 박 수석대변인은 “당에서 논의했다거나 논의하고 있다는 건 사실이 아니다”라고 말했다.

박 수석대변인은 “아직 그런 단계에 있지 않다”며 “(정부에서) 요청이 있다면 함께 논의해 가는 것이 통상 절차지만 아직 그런 건 없다”고 밝혔다.

또 민주당과 정부가 서울을 중심으로 구체적인 연도별·자치구별 공급 계획을 연내에 발표하는 방안을 검토 중이라는 언론 보도와 관련해 박 수석대변인은 “정부는 그런 계획을 세운 바 없다고 확인했음을 말씀드린다”고 했다.

이어 “아마 당에서 어떤 방향성을 아이디어 차원에서 개별 차원으로 말씀한 것으로 판단한다”며 “연말까지 더 구체적인 공급 방안을 세밀하게 마련할 것이라고 한 취지에서 나온 게 아닐까 생각하고, 현재까지 당에서도 논의했다거나 확정했다거나 하는 단계는 아니다”라고 말했다.