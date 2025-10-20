부총리 간 협조 및 국정운영 협업방안 논의

[헤럴드경제=양영경 기자] 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관과 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부장관은 20일 부총리 간 적극적인 소통과 협력을 통해 인공지능(AI) 대전환과 초혁신경제로의 이행을 촉진하고, 우리나라 잠재성장률 회복을 뒷받침하자고 뜻을 모았다.

기획재정부는 이날 정부서울청사에서 열린 부총리 간 간담회에서 이 같은 논의가 이뤄졌다고 밝혔다. 이날 간담회는 과기정통부 부총리 부처 승격 이후 처음 열린 부총리 간 회의로, 국정운영을 위한 협업 방안을 논의하고 정책 시너지 제고를 위해 마련됐다.

구 부총리는 “경제·산업과 과학기술 사이에는 밀접한 연관성이 있다”라면서 “이번 정부 경제성장전략의 핵심 아젠다인 인공지능(AI)이 경제·산업 분야에 미치는 영향이 막대함을 고려할 때 경제정책 방향의 큰 틀에서 종합적 접근 및 범정부 대응 강화가 필요하다”고 강조했다.

아울러 AI 관련 주요 현안에 대해 핵심 부처들이 정보를 공유하고 쟁점에 대해 신속한 결정을 할 수 있도록 대통령 주재 국가AI전략위원회를 적극 지원하는 동시에 각 부처가 정책 수행에서 상호보완적 역할을 할 수 있도록 협력을 당부했다.

배 부총리는 “AI 등 첨단과학기술을 통해 경제사회를 혁신하고, 새로운 성장동력을 확보하고자 하는 새 정부의 국정 방향을 실행하기 위해서는 두 부총리 기관의 긴밀한 협업과 역량결집이 무엇보다 중요하다”면서 “대한민국 AI 대전환, 과학기술 연구생태계 혁신, 정보보호를 포함한 안전한 AI·디지털 실현 등 산적해 있는 현안에 원팀으로 속도감 있게 대응함으로써 국민께서 만족할 만한 성과를 내야 한다”고 말했다.