아트 바젤 공식 디스플레이 파트너사 파리 전시존서 삼성 TV로 작품 전시

[헤럴드경제=김현일 기자] 삼성전자가 20일 세계 최대 아트 페어 ‘아트 바젤 파리(Art Basel Paris)’에 출품된 22점의 작품을 삼성 TV 전용 예술 작품 구독 서비스인 삼성 아트 스토어에 공개했다고 밝혔다.

삼성 TV 사용자는 전 세계 유명 미술관과 예술가들의 작품 4000여점을 갤러리와 같은 4K 화질로 감상할 수 있다.

삼성전자는 오는 24~26일(현지시간) 프랑스 파리에서 열리는 아트 바젤 인 파리에서 전시존을 마련하고 마이크로 RGB, Neo QLED, 더 프레임 등 삼성 TV를 통해 작품들도 전시한다.

특히 이번 전시존에는 국내 추상미술의 선구자이자 프랑스에서 활동한 이성자(Seundja Rhee) 화백의 작품들이 삼성 아트 TV로 전시된다.

이번 아트 바젤 파리 컬렉션은 삶과 세상을 비추는 방식을 새롭게 정의하는 예술가들을 조명한다.

파스칼 마르틴 타유의 작품 ‘기자에서의 꿈’은 이주, 혼종성, 문화 교류라는 주제를 작가의 독창적인 시각으로 풀어냈다.

루도빅 은코스의 ‘기다림’과 ‘하루의 무게’는 소속감과 디아스포라의 복잡성을 강렬한 감정으로 담아낸다.

이밖에도 탄야 니스한센, 미아오 잉, 로버트 브람보라, 제시 라자피만딤비 등 세계적 담론을 확장하는 동시에 현시대 예술을 형성하는 다양한 관점을 지닌 작가들의 신작도 함께 포함된다

다리아 그린 삼성 아트 스토어 큐레이터는 “이번 컬렉션은 예술이 마주한 지금의 순간을 포착한 것이며 오늘날 예술가들의 활기와 그들의 절실한 목소리를 파리를 넘어 전 세계 많은 이들에게 전달한다”며 “삼성 아트 스토어는 작품 규모뿐만 아니라 더욱 다양한 관점을 담기 위해 노력하고 있다”고 밝혔다.

클레망 들레핀 아트 바젤 파리 디렉터는 “미술 박물관 그랑 팔레에서 두 번째로 열리는 이번 아트 바젤에서 삼성과의 협업을 통해 전 세계 관객들에게 새롭고 의미 있는 방식으로 다가갈 수 있게 됐다”고 밝혔다.

삼성전자는 지난해 12월 아트 바젤 마이애미 비치 컬렉션, 지난 3월 아트 바젤 홍콩 컬렉션, 지난 6월 아트 바젤 인 바젤 컬렉션을 잇따라 삼성 아트 스토어에 선보이며 아트 바젤의 공식 디스플레이 파트너로 활약하고 있다.