“공당 대표 내란수괴 미화…국민 배반 행위” “3대개혁 모두 첫발…한 치 오차 없이 완수”

[헤럴드경제=주소현 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 20일 국민의힘을 향해 “위헌정당해산심판의 날이 머지않았음을 명심하길 바란다”고 일갈했다. 수감 중인 윤석열 전 대통령을 만나고 온 장동혁 국민의힘 대표에게는 “공당 대표가 내란수괴를 미화하며 응원하다니 국민에 대한 심각한 배반 행위”라며 “제2의 내란 선동이고 헌정파괴 시도”라고 지적했다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 민주당 최고위원회의에서 “국민과 민주주의를 무시하는 망언에 참담함을 금할 수 없다”며 이같이 말했다.

정 대표는 “지난 17일 장 대표는 수감 중인 내란 수괴 피의자 윤석열을 만나고 와 본인의 SNS에 ‘힘든 상황에서도 성경 말씀과 기도로 단단히 무장하고 계셨다’며 ‘하나로 뭉쳐 싸우자’고 글을 올렸다”며 “무장한 계엄군이 국회로 쳐들어왔을 때, 내란의 밤의 기억이 생생한데 다시 무장이라는 단어를 들으니 제2의 무언가를 하려는 건 아닌가 하는 생각이 들어 섬찟했다”고 말했다.

이어 “윤석열은 국민에 총부리를 겨누고 민주주의와 헌정질서를 무너뜨린 내란의 주범이다. 윤석열은 헌법을 파괴하고 민주주의를 공격한 범죄자”라며 “충격을 넘어 끔찍하고 참담하다. 그 정신세계가 참으로 잔인하다. 어떻게 이런 일을 할 수 있나”고 반문했다.

정 대표는 “심지어 장 대표는 ‘싸우자’고 투쟁까지 선동했다”며 “내란에 동조한 과거를 반성하기는커녕, 오히려 내란세력과 손잡고 단단히 무장한 내란수괴 피의자와 또 다른 계엄 꾸미자는 말이냐. 도저히 묵과할 수 없다”고 비판했다.

정 대표는 “헌법은 정당의 목적이나 활동이 민주적 기본질서에 위배될 경우 해산심판의 대상이 된다고 명백히 규정하고 있다”며 “국민의힘이 내란 망령에서 벗어나지 못한 채 반헌법적 행위를 지속한다면 위헌정당해산은 시간문제일 뿐”이라고 강조했다.

이날 민주당 사법개혁·언론개혁특별위원회 발표를 놓고 정 대표는 “검찰개혁에 이어 국민이 부여한 시대적 소명인 3대 개혁이 모두 첫발을 내디딘다”며 “앞으로도 민주당은 국민이 납득할 수 있는 개혁, 체감할 수 있는 변화를 만들기 위해 노력하겠다”고 말했다. 또 정 대표는 “국민이 ‘됐다’고 할 때까지 개혁의 고삐를 늦추지 않겠다”며 “남은 후속 작업도 한 치의 오차 없이 준비해 3대 개혁을 완수하겠다”고 했다.

아울러 정 대표는 “김건희 등의 국정농단 특검을 흔들려는 세력에 의해 특검 수사가 멈추거나 방해받아서는 안 된다”며 “김건희 국정농단은 3대 특검 중 수사 대상이 방대해 특검 기간이 끝나기 전까지 제대로 마무리하려면 수사에만 집중해야 할 시간”이라고 했다. 정 대표는 “김건희특검을 비롯해 3대 특검은 방해 세력에 굴하지 않고 끝까지 수사를 마무리해 역사에 좋은 평가를 받길 바란다”고 했다.