L3Harris, 2023년까지 항공통제기 4대 공급 대한항공, 봄바디어 ‘Global 6500’ 4대 구매 1·2호기 공동개발 및 3·4호기 국내개조 담당

[헤럴드경제=서재근 기자] 방위사업청은 9월 말 개최된 제171회 방위사업추진회의를 통해 ‘항공통제기 2차 사업’의 사업수행업체로 대한항공-L3Harris 컨소시엄을 심의 의결했다고 20일 밝혔다.

주 계약자 L3Harris는 대한항공 및 이스라엘의 IAI ELTA와 협력하여 우리 공군이 원하는 항공통제기(AEW&C) 4대를 2032년까지 공급하게 된다. 대한항공은 국내협력업체로서 기본항공기인 봄바디어의 Global 6500 4대를 구매하여 L3Harrais에게 제공하고, 1, 2호기 공동개발 및 3, 4호기 국내개조를 담당한다. 전자전기 사업 포함 6대의 항공기를 구매하게 될 예정이다.

항공통제기는 고성능 레이더를 탑재해 ‘날아다니는 레이더 겸 지휘소’로 평가받는 주요 항공 자산이다. 국토 전역에서 주요 목표물을 탐지·분석하고, 공중에서 실시간으로 군의 작전을 지휘통제하는 역할을 수행한다.

항공통제 임무를 위해 개조된 고고도 장거리 비즈니스 제트기는 인공지능(AI)기반의 최첨단 레이더 기술을 사용하여 공중 전투관리를 지원하게 된다. 더 높은 고도에서 더 빠르고 더 오래 비행하지만 낮은 비용으로 대한민국의 영공 방위를 담당하게 된다.

L3Harris는 미국의 대표적인 항공우주 및 방산기업으로, 네트워크 통신, 사이버 보안, 특수임무기 분야의 연구개발을 선도하고 있다. ‘신뢰할 수 있는 혁신’을 기업 미션으로 내세우며 도전적 과제를 수행해왔으며, 2024년 기준 미국 방산업체 매출 순위 6위를 기록하고 있다.

대한항공은 회전익 항공기 정비 및 성능개량 분야에서는 미군으로부터 기술력을 인정받아 HH-60(미 공군 블랙호크), CH-53(미 해병대 대형 수송헬기)를 정비했고, F-4, F-15, F-16, A-10, C-130 등 고정익을 포함하여 태평양 전역 미군 항공기 약 3700대를 정비·개량해 왔다. 아울러 우리 군 항공기까지 포함해 누적 5500여 대의 항공기를 출고했다.

또한, 대한항공은 올해 8300억원 규모의 UH-60 성능개량 사업과 1조8000억원 규모의 전자전기 사업에서 LIG넥스원과 컨소시엄을 구성해 우선협상대상자로 선정된 바 있다.

대한항공 관계자는 “이번 항공통제기 사업을 통해 최신 특수임무 항공기의 개조·통합 및 정비 기술을 확보하고, 국내 항공산업의 선도 기업으로서 국방력 강화를 위한 대형 특수임무 항공기 산업 기반 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.