‘AI 군집 드론체계’ 주제로 홍보 역사부터 기술까지 총망라

[헤럴드경제 = 김상수 기자] 무인이동체 자율 군집제어 전문기업 파블로항공이 국내 최대 규모 방위산업 전시회에서 AI와 군집지능(Swarm Intelligence) 기술이 적용된 군집드론 플랫폼으로 새로운 전투 패러다임을 제시한다고 20일 밝혔다.

파블로항공은 오는 24일까지 일산 킨텍스에서 열리는 ‘2025 서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX, 이하 아덱스)’에 대형 부스를 마련한다.

파블로항공은 자사 슬로건 ‘Limits, Redefined(한계를 재정의하다)’를 부스 디자인 전면에 반영했으며, 민수 분야(드론아트쇼, 드론배송, UAM)에서 축적한 자율군집제어 및 관제 역량을 토대로 방산 사업으로의 전략적 피봇팅을 선언했다. 이를 통해 글로벌 ‘무인기 및 무인로봇 플랫폼 기업’으로 도약한다는 비전이다.

이번 파블로항공 부스는 ▷코퍼레이션(corporation) ▷파블로M(PabloM) ▷테크놀로지 파트너십(Technology Partnership)의 3가지 주제를 담은 존(zone)으로 구성된다.

파블로항공은 ‘코퍼레이션’존에서 2018년 설립 이후 ▷국내 최장거리 해상운송 기록 수립 ▷불꽃드론쇼 기네스 세계기록 수립 ▷NASA 실증 프로젝트 참가 ▷프리IPO라운드 220억 투자 유치 등 주요 마일스톤을 소개한다. 또, 최근 방산 제조 정밀가공 전문기업 ‘볼크’ 인수합병을 통해 본격적인 방산분야 진출을 위한 ‘대량 양산’ 체계를 갖추기까지의 여정도 담았다.

‘파블로M’존에선 미래 전장의 패러다임을 바꿀 수 있는 ‘군집 자폭드론 전투체계’를 몰입도 있는 원통형 디스플레이 구성을 통해 소개한다. 방산혁신기업 전용연구개발 사업을 통해 개발된 군집 자폭드론 S10s 5기와 한국형 모듈화 방식을 뜻하는 K-MOSA 개념이 적용된 S10s전용 조립식 모듈, 실제 작전 시 활용되는 지상 제어 시스템 GCS 등을 선보인다.

‘테크놀로지 파트너십’ 존에선 기술적 협력을 이어오고 있는 다양한 기업과의 파트너십 사례를 소개한다. SK텔레콤과 비전 AI 스트라이크(Vision AI Strike, AI 영상기반 종말유도) 모듈 공동개발을 통해 AI 기반의 영상처리 기술로 비행시험을 실증한 결과를 전시한다. 쿠오핀사와 함께 개발한 정찰 및 자폭 드론의 실시간 영상을 초저지연으로 전송하는 모듈도 함께 선보인다.

또, 대한항공과 함께 기술 협력을 통해 내년도 출시를 앞두고 있는 자율 군집 항공기 외관점검 시스템, 인스펙X(InspecX) 플랫폼도 선보일 예정이다.

김영준 파블로항공 의장은 “최근 기업 인수합병을 통해 글로벌 탑티어 방산 고객들에게 대량 납품이 가능한 생산체계를 확보한 만큼, 이를 기반으로 전략적 글로벌 비즈니스 모멘텀을 만들어 낼 계획”이라고 말했다.