워커힐·포시즌스 등 호텔 뷔페 10곳 초대 강원·제주 등 초청 지역·고객 규모 확대 11월 2일까지 T멤버십 앱에서 응모

[헤럴드경제=권제인 기자] SK텔레콤이 전국 10곳의 호텔 뷔페로 총 3000명의 고객을 초청해 T멤버십 미식 행사 ‘테이블(Table) 2025’를 개최한다고 20일 밝혔다. SKT는 지난해 서울 한 호텔에서 300명 한정으로 진행됐던 행사를 전국 10개 호텔과 3000명 규모로 대폭 키워 더 많은 고객에게 특별한 순간을 선물할 계획이다.

‘Table 2025’가 진행되는 호텔은 ▷서울 비스타 워커힐 호텔 ‘더 뷔페’ ▷서울 포시즌스 호텔 ‘더 마켓 키친’ ▷인천시 인스파이어 엔터테인먼트 리조트 ‘셰프스 키친’ ▷경기도 더블트리 바이 힐튼 서울·판교 ‘데메테르’ ▷강원도 카시아 속초 ‘비스타’ ▷대전시 호텔인터시티 ‘타블도트’ ▷대구시 메리어트 호텔 ‘어반 키친’ ▷부산시 시그니엘 ‘더 뷰’ ▷광주시 라마다 플라자 바이 윈덤 ‘파라뷰’ ▷제주도 그랜드 하얏트 호텔 ‘그랜드 키친 뷔페’ 등이다.

행사는 11월 29일과 11월 30일 양일에 걸쳐 진행되며, SKT는 추첨을 통해 총 1500명의 고객을 선정할 예정이다. 선정된 고객에게는 동반 1인과 함께 참가할 수 있도록 호텔 뷔페 식사 2인 초대권과 함께 아로마티카 헤어∙바디 제품도 선물로 제공된다.

참가를 희망하는 고객은 이날부터 다음 달 2일까지 T멤버십 앱을 통해 응모할 수 있으며, 당첨자는 11월 5일 개별 안내된다. 자세한 ‘Table 2025’ 행사 내용은 T멤버십 앱에서 확인할 수 있다.

SKT는 1997년 이동통신사 중 최초로 멤버십 서비스를 시작해 외식·쇼핑·문화·건강검진 등 일상 전반에서 업계 최다 제휴사와 혜택을 제공 중이다. 또한, 매달 새로운 혜택을 제공하는 ‘티 데이(T day)’, 특정 시간에만 누릴 수 있는 ‘해피아워’, 통신사 멤버십 중 유일한 글로벌 혜택 등 차별화된 프로그램을 선보이고 있다.

2014년 시작한 미식 행사는 미슐랭 셰프의 팝업 레스토랑, 공연과 함께하는 호텔식사 등 매년 다양한 컨셉으로 고객들로부터 큰 호응을 받아 왔으며, 코로나19 팬데믹으로 4년 동안 중단되었다가 지난해 재개된 바 있다.

윤재웅 SKT 마케팅전략본부장은 “SKT는 고객의 일상 속 다양한 혜택을 위해 꾸준히 노력해 왔고 그 결과 올해 T day는 누적 이용 1억건, T멤버십 앱은 월간 이용자수(MAU) 900만 돌파를 기록했다”며 “이번 Table 2025 행사를 통해 깊어져 가는 가을, 고객들이 프리미엄 미식과 함께 특별한 시간을 즐기시길 바란다”고 말했다.