경주 APEC 정상회담 통신망 구축 현장 가보니 3월부터 통신3사 공동 작업…경주 일대 품질↑ 첨성대·황리단길 등 주요 지역 기지국 신·증설 와이파이·로밍도 점검…현장 인력 장애 대응

[헤럴드경제=차민주 기자] “화백컨벤션센터(하이코)는 원래 LTE만 사용할 수 있는 곳이었으나, 이번 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 5G까지 지원할 수 있게 됐습니다.” (권도형 LG유플러스 NW인프라운영그룹 경북인프라팀 책임)

통신3사(KT·SKT·LGU+)가 오는 27일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열리는 경북 경주 일대에 특별 통신망을 구축하면서 만반의 준비에 나섰다. APEC 관련 행사가 진행되는 지역에 인파가 몰릴 것을 대비해, 차질 없이 행사가 진행될 수 있도록 총력을 기울이겠단 방침이다.

지난 17일 기자가 직접 찾은 하이코는 행사 막바지 준비로 부산스러운 모습이었다. 이곳은 APEC 정상회의가 개최되는 곳이다. 세계 정상이 모이는 행사장의 책상과 의자는 비닐로 보호돼 있고, 5~10명의 인부가 인테리어 장식물을 옮기고자 곳곳에서 힘을 쓰고 있었다.

그간 하이코 내부에선 LTE만 사용할 수 있었으나, 이번 APEC 정상회의를 기점으로 5G가 새롭게 구축됐다. LG유플러스는 하이코에 기지국 4개를 활용해 5G·LTE 기본 통신 속도 1GB 이상으로 동시 가입자 5000명을 수용할 수 있는 규모의 통신망을 보완했다고 설명했다.

권 책임은 유리창 너머로 보이는 경주월드를 가리키며 “행사 기간 내 인파가 몰릴 것을 우려해, 트래픽을 분산하고자 인근에 있는 경주월드에 통신 장비를 추가 설치했다”고 했다.

LG유플러스는 하이코뿐만 아니라 경주 내 주요 일대 기지국을 지상 11개소, 건물 내 17개소 추가 설치했다. 이로써 첨성대·황리단길 등 문화재가 집중돼 통신 장비 증축이 어려웠던 지역의 통신 품질을 높였다. LG유플러스에 따르면 황리단길은 33개 기지국을 활용해 동시 가입자 최대 10만명, 보문단지는 40개 기지국으로 최대 8만명을 지원한다.

또 주요 행사가 열리는 황룡원 일대에 와이파이 장비(AP)를 추가 설치했으며, 포항시 영일대와 숙박용 크루즈가 정박한 영일만항 인근에도 이동기지국을 배치했다. 아울러 기자회견장으로 마련된 미디어센터에는 기지국 1개를 임시로 설치해 동시 가입자 2000명을 수용하도록 했다.

경주 전 일대의 통신 품질이 개선됐다는 점도 의미가 크다. 기존 경주는 곳곳에 문화재보호구역이 자리해 통신망 구축이 까다로운 지역으로 꼽혀 왔으나, 이번 행사를 계기로 올해 초부터 통신3사가 지원을 쏟으면서 일반 고객의 통신 품질 또한 상승했다.

권 책임은 “문화재보호구역 탓에 개선이 어려웠던 경주 일대의 통신 품질을 이번 기회로 10~15년 만에 대대적으로 손질하게 됐다”며 “지난 3월부터 통신3사가 공동으로 투자를 시작, 경주 전 일대에 통신망 보강 작업을 벌이고 있다”고 했다.

한편, LG유플러스 외에 KT도 하이코를 포함한 주변 행사장에 있는 기지국 43개소에 5G·LTE 기지국 장비 182식을 증설, 영일만항 인근에 이동기지국을 설치하는 등 품질 관리에 나섰다. 아울러 유선 통신망 구축에도 속도를 내고 있다. 주요 행사장에 방송용 회선 등 전용 회선을 구축 중이며, 방송 차량 6대와 기술 인력 11명을 현장에 투입해 방송 중계를 지원한다. 이어 약 100명 규모의 현장 인력을 투입해 통신 품질 관리·장애 대응에 집중한단 방침이다.

SKT 또한 주요 행사 장소와 숙박 시설에 대한 통신 장비를 신설하거나 증설하고, 행사장 내 와이파이·로밍 품질을 점검했다고 밝혔다. 또 주요지에 이동 기지국을 배치하고 현장 인력 배치로 장애 대응에 나선다.