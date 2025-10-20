[헤럴드경제(칠곡)=김병진 기자]경북도와 칠곡군은 지난 16일부터 19일까지 칠곡보 생태공원과 오토캠핑장 일원에서 한국전쟁의 마지막 방어선이었던 낙동강 칠곡지구에서 ‘제12회 칠곡낙동강평화축제’와 ‘제16회 낙동강 지구 전투 전승 행사’를 통합 개최했다.

이번 행사는 ‘평화, 칠곡이 아니었다면’이라는 주제로 낙동강 전투의 역사적 의미를 되새기고 한국 전쟁 이후 70여 년간 대한민국이 지켜온 평화의 가치를 재조명하기 위해 열렸다.

특히 군과 지역사회가 함께 참여한 다양한 공연과 체험 프로그램을 통해 전쟁의 희생을 기리고 국민이 함께 평화의 소중함을 일깨우는 시간을 가졌다.

개막식은 지난 17일 오후 6시 칠곡보 생태공원에서 열렸으며 김학홍 경북도 행정부지사, 김재욱 칠곡군수, 제2작전사령관 등 주요 인사가 참석했다.

행사는 참전용사 헌정 영상과 주제공연, 레이저쇼, 특수효과 등 다채로운 퍼포먼스가 펼쳐졌으며 이어진 미스터트롯 TOP 7의 축하공연과 불꽃쇼가 축제의 분위기를 더했다.

행사 기간에는 낙동강 지구 전투의 전개 과정과 승리를 알리는 군 장비 전시와 국방부 전통의장대 등 군 문화 공연을 비롯해 어린이 평화동요제, 마술쇼, 청소년 댄스팀 공연 등 시민참여 프로그램이 운영됐다.

또 미스터트롯 TOP 7 콘서트와 레전드 콘서트, 락 피스 페스티벌 등 대형 문화 공연도 펼쳐졌다.

김재욱 칠곡군수는 “많은 국민이 찾아와 호국과 평화의 의미를 함께 나누는 뜻깊은 시간이었다”며 “앞으로 스마트 축제 운영 과정에서 고령층의 이용 불편을 세심하게 보완하고 프로그램을 더욱 고도화해 명실상부한 대한민국 대표 평화축제로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

김학홍 경북도 행정부지사는 “이번 낙동강평화축제가 낙동강 전투의 역사적 가치를 널리 알리고 평화와 화합의 메시지를 전 세계에 알리는 소중한 계기가 됐다”며 “대한민국의 역사와 문화를 되새기고 모두가 함께 평화의 가치를 공유하는 소중한 플랫폼이 되기를 바란다”고 말했다.