11월 4일부터 25일까지, 매주 화요일 총 4회 운영...오는 22일부터 선착순 모집 하반기 부동산 이슈, 조합설립 및 운영, 사업과정 위험요인 등 분야별 전문가 핵심 강의

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구(구청장 이기재)는 도시정비사업에 대한 주민의 이해를 높이고, 사업 추진 주체의 역량을 강화하기 위해 오는 11월 4일부터 25일까지 ‘2025 하반기 양천구 도시정비사업 지식 포럼’을 개최한다.

이번 포럼은 양천구 내 도시정비사업 추진주체 및 관심 있는 주민을 대상으로 진행되며, 해누리타운 2층 해누리홀에서 매주 화요일 오후 7시부터 9시까지 총 4회에 걸쳐 운영된다.

각 회차 강의는 정비사업 추진 과정에서 꼭 알아야 할 핵심 실무 지식을 중심으로 부동산 전문가, 변호사 등이 강의를 진행, 현장에서 궁금증을 해소할 수 있도록 질의응답 시간도 마련된다.

1회차에는 최근 부동산 시장 이슈와 정부 대책 변화를 설명, 올해 주목해야 할 재개발·재건축 구역에 대해 분석한다.

2회차는 조합설립 절차, 추진위와 조합 직접설립제도, 조합 의결기구 등 조합 운영 실무 전반을 다룬다.

3회차에는 시공자의 역할, 시공자 선정절차, 시공자와의 계약체결 시 유의사항 등 시공자 선정과 관련한 실무 쟁점을 사례 중심으로 안내한다.

4회차는 관리처분계획 기준 및 절차, 예산수립 등 정비사업 시행과정에서 발생할 수 있는 위험요소와 관리방안에 대해 심도 있는 강의가 펼쳐질 예정이다.

수강을 희망하는 구민은 오는 22일부터 온라인 구글폼 또는 양천구 도시발전추진단으로 접수하면 된다.

구는 추후 교육과정별 주요 내용이 담긴 강의 영상을 양천구 공식 유튜브 채널 ‘양천TV’에 게시해 포럼에 참여하지 못한 구민도 필요한 정보를 얻을 수 있도록 할 방침이다.

구는 정비사업에 대한 주민 인식 제고와 투명한 사업환경 조성을 위해 2023년부터 매년 상·하반기에 ‘양천구 도시정비사업 지식포럼’을 개최하고 있으며, 현재까지 약 4500명이 참여하며 큰 호응을 얻고 있다.

이기재 양천구청장은 “이번 지식 포럼은 복잡한 부동산정책과 정비사업 실무를 주민 눈높이에 맞춰 쉽게 설명해주는 실무 중심 교육으로, 구민과 추진 주체 모두에게 도움이 될 것”이라며 “앞으로도 신뢰받는 정비사업 환경을 조성하기 위해 실효성 있는 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.