한국의 대표적인 길거리 간식인 계란빵이 미국 CNN이 선정한 ‘세계 50대 빵’ 목록에 포함됐다.

CNN은 18일(현지시간) 온라인판을 통해 계란빵을 영어로 ‘gyeran-ppang’이라 표기하고, 세계 각국의 빵 가운데 하나로 소개했다. CNN은 계란빵을 “계란이 통째로 들어간 1인분 크기의 밀가루빵”이라고 설명했으며, “서울 거리에서 인기가 많은 간식으로, 아침 식사로 따뜻하게 먹거나 하루 중 다른 때 먹어도 된다”고 전했다.

또한 CNN은 “계란빵 한 개마다 보물이 숨겨져 있다”며 “햄, 치즈, 파슬리를 넣으면 달콤하고 짭짤한 맛에 풍미까지 더해져 배를 따뜻하게 해주고 한국의 긴 겨울을 버틸 수 있게 해준다”고 덧붙였다.

이번 목록에는 프랑스의 바게트, 이탈리아의 치아바타, 일본의 카레빵, 멕시코의 토르티야, 미국의 비스킷 등 세계적으로 유명한 빵들도 함께 이름을 올렸다.

CNN은 “이 목록은 각국의 빵에 담긴 기억에 남는 풍미, 독특한 재료, 상징적인 지위, 그리고 순수하고 편안한 즐거움을 기준으로 선정했다”고 밝혔다.