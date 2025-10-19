[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]대구과학대는 지난 17일과 18일 양일간 2026학년도 수시모집 면접을 실시한다.

이번 면접은 대학이 자체 개발한 면접예약시스템을 통해 지원자들이 대기 시간 없이 원활하게 면접에 참여할 수 있도록 운영됐다.

또 학부모를 위한 대기실을 영송중앙도서관 1층 두드림센터에 마련했으며 면접생과 학부모의 이동 편의를 위해 도시철도 3호선 구암역과 대학을 연결하는 셔틀버스도 운행했다.

면접 프로그램은 학과 교수진과 지원자가 1대1로 진행하는 심층 면접 방식으로, 지원자의 인성과 적성, 전공 이해도와 기본 소양을 면밀히 평가해 학과별 특성과 요구에 가장 적합한 학생을 선발하는 데 주안점을 뒀다.

아울러 대구과학대는 전년도에 이어 올해에도 ▲오프라인 입학정보박람회 ▲온라인 오픈캠퍼스 ▲찾아가는 입학상담 ▲유튜브 LIVE 입시설명회 등 온·오프라인 입시 지원 프로그램을 다채롭게 운영했다.

김영식 입학처장은 “수험생들이 자신의 잠재력을 최대한 발휘할 수 있도록 체계적인 입시 프로그램과 맞춤형 정책을 지속 발굴해 미래 인재 육성에 최선을 다할 것”이라고 말했다.