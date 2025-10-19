[헤럴드경제=장연주 기자] 최근 국제 금값이 연일 사상 최고치를 경신하고 있는 가운데, 연예계 투자 고수로 꼽히는 탤런트 전원주 씨의 금 투자에 이어 방송인 김구라 씨도 금 투자에 성공한 사실이 알려져 눈길을 끈다.

최근 금값은 전세계적으로 급등세를 이어가고 있다. 지난해 3월 온스당 2000달러 수준이던 국제 금 현물 가격은 16일(현지시간) 오후 4300달러를 돌파하며 사상 최고치인 4318.75달러를 기록했다.

전문가들은 금리인하에 대한 기대감과 미·중 무역 갈등 재점화, 각국 중앙은행의 금 매입 확대 등이 맞물리며 안전자산 선호가 강해진 결과라고 분석하고 있다. 여기에다 주요국의 재정 악화로 채권 신뢰도가 낮아진 점도 금으로의 자금 유입을 가속했다.

국내 금 시세 역시 상승세다. 지난 17일 KRX금현물 가격은 전일 대비 1.83% 오른 g당 22만2000원에 마감됐다. 국제 시세를 원화로 환산하면 g당 19만9000원 수준이다.

김씨는 지난 18일 유튜브 채널 ‘그리구라’에 공개된 영상에서 금 투자 성공 사례를 밝혔다.

김씨는 “KBS 웹예능 ‘구라철’ 촬영 중 금 거래소에 갔다가 괜찮겠다 싶어 1억원 어치를 매입했다”며 “금은 부가세 10%를 미리 내야 해서 총 1억1000만원 정도 들었는데, 1㎏짜리 금괴 하나와 남은 돈으로 350g 정도를 더 샀다”고 말했다.

하지만 금씨는 몇년 전 금값이 오르며 총액이 2억원을 넘었을 때 팔지 고민했다고 한다.

당시 금을 팔지 않은 것은 아내의 조언 때문이었다.

김씨 아내는 “지금 돈이 급한 것도 아닌데 그냥 놔두라”고 했고, 김씨는 금을 그대로 보유하게 됐다.

김씨는 “사실 경제 상식은 내가 더 있다고 생각하는데, 여자들이 감이 있더라”며 “얼마 전 금 시세가 온스당 4000달러를 넘었다는 뉴스를 보고 확인해봤더니, 내 금이 지금 3억4000만원 정도 됐다”고 말했다.

앞서 탤런트 전원주 씨는 지난 2022년 1월 방송한 SBS TV 예능 ‘집사부일체’에서 “티끌 모아 태산이라고 조금씩 금을 모으다 보니 금만10억원 정도 있다”며 “돈이 생기면 무조건 금을 산다”고 말한 바 있다.

당시 금 현물 가격은 온스당 1816.22달러로, 전 씨가 금을 팔지 않고 그대로 갖고 있었다고 가정하면 현재 그가 보유한 금 가치는 무려 24억원에 육박할 것으로 추산된다.