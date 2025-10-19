전국 아침 최저 2~14도 강원산지엔 첫 눈 예보

[헤럴드경제=성연진 기자] 월요일인 20일에는 대부분 지역의 아침 최저 기온이 한 자릿수로 떨어지며 초겨울 날씨가 찾아올 전망이다.

19일 기상청에 따르면 20일 전국 아침 최저 기온은 2∼14도로 예보됐다. 19일(10.0∼18.6도)은 물론 평년(4.9∼14.2도) 아침 최저 기온보다 낮다.

주요 지역별로 보면 서울이 5도, 인천·수원 4도, 춘천·전주 7도, 대전·세종 5도, 광주 8도, 대구 9도, 부산 14도, 제주 15도 등으로 예상된다.

오후부터 차츰 추위가 풀리면서 전국 낮 최고 기온은 12∼22도로 오르겠다.

중부지방과 경북권은 오전부터 차차 흐려지겠고 그 밖의 남부지방과 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

강원 영동에선 오전부터, 경북 동해안과 경북 북동 산지에선 새벽부터, 경남권 동부는 오후부터 비가 오는 곳이 있을 것으로 예보됐다.

갑자기 기온이 떨어지면서 강원 북부의 해발고도 1200m 이상 높은 산지에선 비 혹은 1㎝ 안팎의 눈이 올 수 있다고 예보됐다.

21일까지 예상 강수량은 강원 영동이 10∼50mm, 경북 북부 동해안과 경북 북동 산지가 5∼30mm다.