2000여곳서 反트럼프 집회 트럼프 2기 핵심정책 반대

[헤럴드경제=성연진 기자] 도널드 트럼프 미국 대통령과 행정부의 국정 운영에 반대하는 ‘노 킹스’(No Kings·왕은 없다) 시위가 18일(현지시간) 미 전역에서 열렸다

AP통신과 로이터통신 등 미 주요 언론에 따르면 이날 워싱턴DC와 뉴욕, 보스턴, 애틀랜타, 플로리다, 노스캐롤라이나 등 동부 주요 도시의 중심 거리에 각각 시위 인파가 모여들기 시작했다.

이어 시차가 있는 일리노이주 시카고, 미네소타주 미니애폴리스, 텍사스주 휴스턴, 캘리포니아주 로스앤젤레스(LA), 샌프란시스코, 오리건주 포틀랜드 등 중·서부 지역에서도 같은 뜻을 모은 시위가 잇따랐다.

뉴욕 타임스퀘어에는 “시위보다 더 애국적인 것은 없다”, “파시즘에 저항하라” 등의 구호가 적힌 팻말을 든 시민들이 몰려들었고 보스턴과 애틀랜타, 시카고의 공원에서도 수천 명이 모여 시위를 벌였다. 수도 워싱턴DC와 로스앤젤레스에선 시위대가 행진한 것을 비롯해 주지사나 주의회 다수가 공화당 소속인 주에서도 법원과 공공장소에서 소규모 피켓 시위가 이어졌다.

공화당은 이번 시위에 대해 ‘미국을 혐오하는 집회’(Hate America rallies)라고 했지만, 많은 지역에서 시위는 오히려 거리 축제 같은 분위기를 자아냈다. 시위 현장에는 행진 악대가 등장하는 가 하면, 미국 헌법의 시작 문구인 ‘우리는 국민이다’(We the People·정부 권력은 국민으로부터 나온다는 민주주의의 핵심 원칙을 나타낸 문구)가 적힌 대형 현수막이 설치돼 시민들이 서명할 수 있도록 했다.

참가자들은 미국 내 치안 유지 목적의 군대 동원, 법원 판결 무시, 이민자 대거 추방, 대외 원조 삭감, 선거 공정성 훼손 등 트럼프 대통령의 여러 정책이나 언행이 민주주의적이지 않다고 지적하면서 그가 독재자나 파시스트처럼 국정을 운영하고 있다고 비판했다.

이번 시위 이름인 ‘노 킹스’는 트럼프 대통령의 제왕적 국정 운영을 비판하는 의미로 붙여진 것이다. 이날 시위 현장에서는 “1776년 이후 왕이란 없다”, “우리의 마지막 왕은 조지였다”라고 적은 팻말이 곳곳에서 눈에 띄었다. 조지3세가 재임하던 1776년 영국으로부터 독립한 것을 빗대 표현한 것이다.

뉴욕에서도 맨해튼 타임스스퀘어 일대에 수만 명이 모여 7번 애비뉴를 따라 남쪽으로 행진하며 시위를 벌였다. 뉴욕 맨해튼의 경우 지난해 대선에서 카멀라 해리스 민주당 후보가 80% 넘는 득표율을 올릴 정도로 민주당 성향이 매우 강한 지역이다.

시카고에서도 수천명이 모여 “우리 민주주의에 손대지 마라”, “ICE 퇴출!” 등의 구호가 적힌 피켓을 들고 시내를 행진했다.

시카고 집회에는 이 지역 출신인 할리우드 배우 존 쿠삭도 참여해 발언했다.

그는 “트럼프 대통령이 이곳을 파시즘의 거점으로 만들 거라 생각한다면 그것은 절대 불가능하다”며 “당신은 우리 거리에 군대를 투입할 수 없고, 권력을 유지하기 위해 반란 진압법을 발동할 만큼 혼란을 일으킬 수도 없다”고 말했다.

시카고는 근래 트럼프 행정부가 대대적인 불법이민자 단속을 벌인 뒤 그에 반발한 시위가 거세지면서 트럼프 대통령이 주방위군 투입을 지시하는 바람에 민주당 소속인 주지사와 법정 소송이 진행 중인 곳이다.

LA에서는 시청 앞에 오전부터 성조기와 멕시코 국기를 함께 들고 온 시위대가 모여 트럼프 행정부의 고강도 이민단속에 반대하는 구호를 주로 외쳤다.

이날 일부 시위대는 현장에서 비폭력·민주주의를 상징하는 노란색 옷과 두건 등을 착용했으며, 트럼프 행정부를 풍자하는 각종 인형과 함께 특이한 복장이나 분장을 하고 나와 시위를 축제처럼 즐기는 모습이었다.

워싱턴DC의 집회 주최자 리즈 카타네오는 CNN 인터뷰에서 “우리 운동은 항상 비폭력과 평화적 시위에 대한 약속을 지켜왔다”며 “이번 행사를 준비하는 동안 전국의 자원봉사자들을 대상으로 매일 안전 브리핑과 훈련을 진행했다”고 밝혔다.

뉴욕경찰은 이날 오후 3시 반께 엑스 계정에 올린 글에서 “현재 대부분의 ‘노 킹스’ 시위대는 해산됐고 모든 교통 통제가 해제됐다”고 밝혔다.

그러면서 “뉴욕시 5개 자치구 전역에서 10만 명 이상의 시민들이 평화롭게 수정헌법 제1조 권리(표현·집회의 자유)를 행사했으며, 뉴욕경찰국(NYPD)은 시위 관련 체포를 단 한 건도 하지 않았다”고 덧붙였다.

로이터 통신 등에 따르면 미국의 ‘노 킹스’ 시위에 앞서 유럽의 런던과 마드리드, 바르셀로나, 베를린, 파리, 로마 등에서도 주요 명소나 미국대사관 앞에 사람들이 모여 연대 시위를 벌였다.

미 민주당 주요 정치인들은 이번 시위에 직접 참석하거나 온라인 메시지 등을 통해 힘을 보탰다. 척 슈머 상원 민주당 원내대표는 엑스(X·옛 트위터)에 “오늘의 ‘노 킹스’ 시위는 미국의 본질에 대한 확증이다. 우리는 민주주의 국가다”라고 썼다.

미 진보진영의 대부로 꼽히는 버니 샌더스 상원의원은 워싱턴DC 집회에 나와 “우리는 미국을 사랑하기 때문에 여기에 모였다”고 말했다. 이어 그는 현재 트럼프 집권 아래 미국이 “위기에 처했다”면서도 결국에는 “우리 국민이 통치할 것”이라고 강조했다.

트럼프 대통령은 전날 폭스비즈니스와 인터뷰에서 민주당이 셧다운(예산안 의회 통과 불발에 따른 연방정부 일부 업무 정지) 종료 협상을 이번 시위 탓에 더 지연시키고 있다고 언급했다.

한편 미국 전역에서 열린 대규모 ‘노 킹스’ 시위는 트럼프 2기 행정부 출범 이후 이번이 두 번째다. 지난 6월 14일 처음으로 열린 미 전역 2000여곳의 시위에는 500만명 이상이 참여한 것으로 추산됐다.