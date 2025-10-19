금리 인하기·중앙은행 수요 증가 등에 금값 고공행진 이미 많이 올랐지만…개미, 금 관련 ETF 순매수 계속

[헤럴드경제=성연진 기자] 금값이 고공행진을 이어가며 금 관련 상장지수펀드(ETF)의 평균 수익률도 최근 한 달에만 20%를 넘어섰다. 이미 상승폭이 크지만 금ETF에 대한 투자자들의 관심이 이어지고 있다.

19일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 금 관련 ETF로 분류되는 상품 7종의 수익률을 분석한 결과 최근 한 달 평균 수익률이 20.6%로 집계됐다.

이 기간 수익률이 가장 높은 것은 ‘ACE KRX금현물’로 29.0%의 수익률을 나타냈다. ‘TIGER KRX금현물’가 28.9%로 그다음을 이었다. 그밖에 ‘SOL 국제금’(18.0%)과 ‘KODEX 금액티브’(17.7%) 등도 20%에 가까운 수익률을 나타냈다.

통상 가격이 많이 오르면 매수세가 꺾이지만, 금 관련 투자 상품에 대한 관심은 여전히 뜨겁다. 연합인포맥스가 최근 한 주간(지난 13∼17일) 개인 투자자의 순매수 규모를 집계한 결과 ‘ACE KRX금현물’(1290억원)가 3위에 올랐다.

이 외에도 ‘TIGER KRX금현물’(5위·990억원), ‘KODEX 금액티브’(6위·970억원) 등 10위권 내 금 관련 ETF 상품이 3개나 포함돼 있다.

지난해 3월 2000 달러 수준이었던 금 현물 가격은 16일(현지시간) 오후 온스당 4300달러를 돌파하며 사상 최고치(4318.75달러)를 새로 쓴 상태다.

시장에서 금값의 추가 상승 여지가 있다고 본다. 금리 인하기 각국 중앙은행의 수요 증가와 미중 무역 갈등 재점화를 비롯한 전 세계적 정세 불안 등이 대표적 안전자산인 금 가격 상승을 부추기고 있다는 것이다.

여기에 주요국 재정 상태 악화에 대한 또다른 안전자산 채권의 신뢰가 낮아진 것도 안전자산 수요가 금으로 고개를 돌리도록 했다.

윤여삼 메리츠증권 연구원은 “현재 글로벌 초장기 금리를 중심으로 절대 금리가 높은 수준임에도, 이자도 없는 금이 선호되고 있다는 점이 주목된다”고 말했다.

그는 “현재 금을 매입하는 기관들은 주요국의 급증한 재정 적자와 정부 부채에 대한 신뢰성이 낮아졌고, 도널드 트럼프 미 대통령의 무역전쟁이 상대국 통화에 대한 안정성을 낮추는 데 영향을 줬다”며 “금이 채권의 대용이 됐다”고 말했다.

오재영 KB증권 연구원은 “금 가격은 한 번 상승하면 쉽사리 상승세가 꺼지지 않는 추세를 보인다”며 “현재 금의 상승세는 과열 국면이더라도 10∼12월 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인하 기대와 금 ETF로의 자금 유입, 중앙은행 매수세 지속 등으로 금 가격은 큰 폭의 조정 없이 추가로 상승할 것”으로 예상했다.

금융투자업계에 따르면 JP모건과 골드만삭스 등 주요 투자은행(IB)들은 금 가격이 온스당 4800달러까지 오를 것으로 보고 있다.