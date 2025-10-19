[헤럴드경제(대구)=김병진 기자]‘제30회 달성군민의 날 기념 군민체육대회’가 지난 18일 달성종합스포츠파크에서 성황리에 열렸다.

대구 달성군이 후원하고 달성군 체육회가 주최한 이번 대회는 대구시 편입·지방자치 30주년을 맞아 ‘함께 걸어온 30년, 함께 비상할 달성 100년’이라는 구호(슬로건) 아래 개최됐다.

이날 행사에는 추경호 국회의원, 최재훈 달성군수, 김은영 군의회 의장, 김성제 달성체육회장 등 지역 내 주요 인사와 주민 약 1만명이 참석했다.

대회는 식전 난타공연팀 ‘더두림’의 공연에 이어 개회식에서 펼쳐진 각 읍·면 선수들의 개성 넘치는 입장식과 풍물단 공연이 관객들의 시선을 사로잡았다.

분위기가 고조된 가운데 군민의 날을 맞아 달성군의 발전에 공헌한 인사들을 격려하는 시상식이 진행됐다. 자랑스러운 달성인상은 여승태 이우장학회 이사장이, 달성군민상은 남명숙 전 달성군여성단체협의회장과 신명숙 생활개선회 달성군연합회장이 받았다.

이날 행사의 하이라이트인 성화 채화식도 눈길을 끌었다. 칠선녀의 성무와 함께 점화된 성화가 내빈을 거쳐 2025년 전국소년체육대회 육상 금메달리스트 임예서(유가초) 선수에게 전달돼 본격적인 경기의 시작을 알렸다.

체육경기는 생활체육, 육상, 민속·화합경기, 초·중학교 피구 대항전 등 총 21종목으로 진행됐다. 부대행사로는 심폐소생술·전통놀이 체험, 응원도구 만들기, 인생세컷 촬영 등 다채로운 체험관이 운영됐다.

경기 후에는 김연자, 강진, 장하온 등 인기 가수들의 축하공연이 이어지며 열기를 더했다.

대회를 주관한 김성제 회장은 “대회의 성공적인 개최를 위해 애써주신 모든 분들께 감사드린다”며 “앞으로도 군민의 건강과 화합을 꾀하고 지역 공동체의 활력을 높이는 데 최선을 다하겠다”고 했다.

최재훈 달성군수는 “이번 대회는 달성군의 지난 발자취를 되돌아보고 앞으로의 100년을 향한 힘찬 도약을 다짐하는 뜻깊은 자리”라며 “우리 군민들이 가진 열정이 달성의 미래를 더 밝게 비춰줄 거라고 믿는다”고 말했다.

추경호 국회의원은 “이번 대회가 30만 시대를 향해 발전해 나가는 달성군의 위상을 널리 알리고 달성군민이 세대와 지역을 뛰어넘어 서로 화합하는 계기가 되길 기원한다”고 밝혔다.