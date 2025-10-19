21일 오후 2시부터 4시까지 구민 2백 명과 올림픽공원 일대 걷기 행사 미술치료, OX퀴즈 등 정신건강 체험부스도 운영…정신질환 인식 개선 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자]완연한 가을을 맞아 서울 송파구(구청장 서강석)가 21일 오후 2시 올림픽공원 일대에서 정신건강의 날 기념 걷기 행사 ‘몸건강 벌크업, 정신건강 체크업’을 개최한다.

매년 10월 10일은 세계보건기구(WHO)가 정한 ‘세계 정신건강의 날’이다. 최근 정신건강에 관한 사회적 관심 확대에 따라 구는 매년 정신건강의 날 기념행사를 개최해 정신건강의 소중함을 알리고 올바른 인식 확산을 위해 애쓰고 있다.

구는 올해 행사로 정신건강에 좋은 걷기운동을 연계 기획했다. 정신건강에 관심 있는 구민 약 2백 명을 모집해 올림픽공원을 걷는 구성으로, 다양한 연령층이 흥미롭게 참여할 수 있도록 각종 체험도 마련했다.

이날 참가자들은 올림픽공원 피크닉장에 모여 전문 강사와 에어로빅으로 몸을 푼 뒤 정해진 코스를 따라 90여 분간의 산책에 나서게 된다.

특히, 코스 곳곳에서는 관내 정신건강 관련 기관이 준비한 5가지 체험 부스를 만날 수 있다. ▲송파구정신건강복지센터의 컬러아트 테라피 ▲송파어우러기(주간정신재활시설)의 정신건강 퍼즐 맞추기 ▲송파구 보건지소의 자살 예방 OX퀴즈 ▲송파아이존(아동청소년 정신건강지원시설)의 나홀로나무 포토존 ▲하얀마음(여성장애인 공동생활가정)의 정신질환자에 대한 희망메시지 전달 등이다.

참여자들은 체험활동에 참여하며 정신건강에 대한 올바른 지식을 쌓고, 각 시설의 역할에 대해 알아보는 의미 있는 시간을 가질 예정이다. 코스를 모두 완주한 참가자들에게는 소정의 기념 메달도 증정한다.

구는 송파구정신건강복지센터(양산로 5)를 통해 중증 정신질환 관리부터 자살 예방, 아동·청소년 정신건강 증진사업 등 다채로운 생애주기별 정신건강 사업을 제공하고 있다.

서강석 송파구청장은 “가을 산책을 즐기며 정신건강을 위한 체험활동에 관심 있게 참여해 보시길 바란다”며 “앞으로도 구민 정신건강을 세심히 살피고, 정신질환에 대한 편견을 해소할 수 있는 다양한 자리를 마련하겠다”고 전했다.