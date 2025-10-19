21일 서초문화회관 아트홀에서 지역미용인과 구민이 함께하는 ‘서초 헤어쇼’ 개최 식전공연과 1부 ‘K-뷰티 헤어쇼’, 2부 ‘뉴트렌드 커트 세미나’ 순으로 진행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 서초구(구청장 전성수)는 21일 오후 5시 서초문화예술회관 아트홀에서 지역 미용인과 구민이 함께하는 뷰티축제 ‘서초 헤어쇼’를 개최한다.

이번 행사는 최신 K-뷰티 트렌드를 반영한 헤어 퍼포먼스와 커트 세미나를 통해 미용업 종사자의 전문성을 높이고 뷰티 산업의 발전 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

또 지역 내 미용업 종사자는 물론 미용에 관심 있는 주민 누구나 참여할 수 있어 예술성과 대중성을 모두 갖춘 축제의 장이 될 전망이다.

이날 오후 5시에는 4인조 감성 인디밴드인 ‘오아밴드’가 ‘찾아가는 꽃자리 콘서트’ 공연을 통해 ‘서초 헤어쇼’의 시작을 알린다. 이어지는 1부 프로그램에서는 개회식과 함께 ‘K-뷰티 헤어쇼’가 펼쳐진다. K-뷰티의 과거와 현재를 잇는 트렌드 헤어 퍼포먼스를 통해 아름다운 서초의 감성을 담은 다채로운 헤어 스타일의 무대가 선보일 예정이다.

2부 ‘뉴트렌드 커트 세미나’에서는 미용명장 오성우 디자이너가 최신 커트 트렌드를 주제로 실전 강연을 진행해 업계 관계자들에게 실질적인 기술 노하우를 전할 예정이다.

이번 행사는 서초문화예술회관 외부에 설치된 512인치 초대형 LED 미디어 전광판을 통해 실시간 중계돼 행사장을 찾지 못한 주민들도 현장의 생생한 감동을 함께 느낄 수 있을 전망이다.

전성수 서초구청장은 “이번 행사가 미용업계 종사자와 구민이 함께 어우러져K-뷰티의 매력을 체감하는 뜻깊은 자리가 되길 바란다”고 말했다.