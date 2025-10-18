피해사실·범죄혐의 수사…‘자발적 가담’ 여부 관건 추가 송환 위해 현지 경찰과 협력 지속

[헤럴드경제=김현경 기자] 캄보디아에서 송환된 한국인 64명이 18일 입국과 동시에 전국 경찰관서로 호송돼 수사를 받는다.

이들은 캄보디아 범죄단지에 감금됐던 피해자이면서도 한국인 대상 피싱 등 범죄를 저지른 가해자의 이중적 성격을 띠고 있다.

64명 중 59명은 캄보디아 당국의 사기 단지 검거 작전 때 붙잡혔고, 나머지 5명은 스스로 신고해 범죄단지에서 구출됐지만 추후 범죄 혐의점이 발견됐다.

이들은 충남경찰청 45명, 경기북부청 15명, 대전경찰청 1명, 서울 서대문경찰서 1명, 경기남부청 김포경찰서 1명, 강원 원주경찰서 1명 등으로 분산돼 피해 사실과 범죄 혐의점에 대해 조사를 받는다. 경찰은 캄보디아 등 해외 보이스피싱 조직의 실체도 규명할 계획이다.

박성주 경찰청 국가수사본부장은 이날 송환 직후 인천국제공항 2터미널서 열린 브리핑에서 송환자들에 대해 “로맨스 스캠(연애 빙자 사기), 노쇼 사기와 같은 부분에 다 연루된 사람들”이라고 밝혔다.

이어 “한국 당국에서 조사를 받은 사실이 없고, 추가 범죄 사실을 확인하는 과정에 있다”며 “마약 투약 의혹도 많아 송환된 분들에 대해서는 기본적으로 마약 검사를 할 예정”이라고 말했다.

이들이 납치·감금을 당한 뒤 협박에 못 이겨 범죄에 가담했는지, 불법성을 인지하고도 적극적으로 활동했는지도 수사의 관건이 될 것으로 보인다.

송환된 64명이 전부 피의자였던 만큼 이번 송환과 관련해 일각에서는 ‘피해자를 데려와야 하는데 가해자를 데려왔다’며 냉소적인 반응을 나타냈다. 아직 현지에 남아있을 납치 피해자를 찾아내 송환하는 작전이 더 필요하다는 지적도 제기된다.

경찰은 캄보디아 당국과 함께 추가로 송환될 한국인 범죄자와 피해자를 찾는 데 협력할 방침이다.

박 본부장은 “캄보디아 당국에서 스캠(사기) 단지 수사와 단속을 계속하겠다는 의지를 가지고 있다”며 “(한국인이) 체포되면 저희에게 신속히 통보해주는 방향으로 협의가 됐다”며 “통보가 되면 법적 절차에 따라 송환해 법의 심판을 받도록 할 것”이라고 밝혔다.

아울러 휴대전화 포렌식 등 기술이 필요한 부분은 한국 경찰도 적극 돕기로 했다며 “증거물에 대한 교류 등이 신속하게 이뤄져 초기 수사도 원활하게 이뤄질 것으로 기대한다”고 전했다.