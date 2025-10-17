[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국과학창의재단은 한국교원대학교와 업무협약(MOU)을 체결하고, AI·STEM 인재 양성을 위한 교육혁신 방안 모색을 위한 상호 협력을 강화해 나가기로 했다고 17일 밝혔다.

이번 협약은 디지털 대전환 시대에 대응하여 AI·STEM 융합 역량을 갖춘 미래 인재를 양성하고, 교원과 학생 모두의 디지털 소양 및 융합적 사고력 함양을 위한 지속가능한 교육혁신 협력체계 구축을 목적으로 하고 있다.

양 기관은 ▷미래 인재 양성을 위한 AI·STEM 교육 협력 ▷AI·디지털 소양 함양 등 교원의 교육 전문성 강화 협력 ▷AI·STEM 교육 국내외 동향 분석 및 확산 협력 ▷양 기관의 발전과 우호 증진을 위한 상호 협력에 나설 계획이다.

양 기관은 이번 협약을 계기로 AI·STEM 기반 미래인재 육성 생태계 구축, 교원 전문성 강화, 국제협력 네트워크 확산 등을 통해 대한민국 교육혁신의 글로벌 모델을 함께 만들어갈 계획이다.

정우성 한국과학창의재단 이사장은 “이번 협약은 우리나라의 AI·STEM 교육 경험을 현장에 확산하고, 교원과 학생 모두가 미래사회의 핵심역량을 갖춘 글로벌 인재로 성장할 수 있도록 지원하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “양 기관의 전문성과 네트워크를 바탕으로 교육혁신의 실질적 성과를 만들어 나가겠다”고 밝혔다.

차우규 한국교원대학교 총장은 “교사양성의 중심대학으로서 디지털 전환 시대에 필요한 교원의 AI·STEM 교육역량을 선도적으로 강화하고, 재단과 협력하여 교육현장의 변화를 체감할 수 있는 다양한 혁신 프로그램을 추진하겠다”고 말했다.

한편 양 기관은 이번 협약을 계기로 ▷AI·STEM 교육 혁신 시범학교 운영 및 공동연구 추진 ▷교원 대상 AI 활용 연수 및 학생 역량강화 프로그램 운영 ▷국제 포럼 및 세미나 공동 개최 ▷APEC 및 UNESCO 등 국제기구와의 협력 확대 등을 추진하여 지속가능한 교육혁신 생태계 조성에 박차를 가할 예정이다.