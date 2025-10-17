민관 협력으로 노후 체육시설 새 단장 … 이용은 11월부터 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 동대문구(구청장 이필형)는 휘경2수변공원 풋살장을 새 단장해서 16일 재개장식을 열었다.

이번 정비는 동대문구가 서울시, 서울시체육회, 아디다스코리아와 함께 추진한 ‘서울아 운동하자’ 사회공헌 프로젝트의 일환으로, 노후된 생활체육시설을 개선해 주민들에게 안전하고 쾌적한 체육 환경을 제공하기 위해 추진됐다.

정비 공사를 통해 풋살장의 휀스와 인조잔디를 교체하고, 안전설비를 보강하는 등 시설 전반이 새롭게 개선됐다.

이필형 동대문구청장은 재개장식에서 “새롭게 단장한 풋살장이 구민의 건강 증진과 생활체육 활성화에 큰 도움이 되길 바란다”며 “앞으로도 구민들이 안전하고 편리한 환경에서 체육활동을 즐길 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.

한편, 휘경2수변공원 풋살장은 11월부터 본격 운영될 예정이며, 이용 예약은 동대문구시설관리공단 누리집을 통해 가능하다.