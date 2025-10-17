[헤럴드경제=김광우 기자] “점점 단풍 보기가 힘드네”

기나긴 더위에 이은 가을철 장마까지 마무리되며, 가을 단풍에 대한 기대감이 커지고 있다. 단풍 구경을 위해 등산 계획을 세우는 이들도 다수다.

하지만 아직 ‘단풍’은 쉽게 찾아볼 수 없는 상황. ‘역대급 더위’가 10월 중순까지 영향을 미치며, 단풍이 물들 수 있는 환경이 조성되지 않았기 때문이다.

올해만 특수한 게 아니다. 단풍 절정 시기는 점차 미뤄진다. 올해 단풍도 11월에 들어서야 ‘절정’을 이룰 것으로 보인다.

단순히 물드는 시기만 늦춰지는 게 아니다. 절정 기간도 축소되는 경향이 나타난다.

심지어 이젠 단풍 구경 문화 자체가 사라질 수 있다는 예측도 나온다. 아열대화가 진행되며, 기후에 맞는 사시사철 푸른 나무만 한반도에 남을 수 있기 때문이다.

산림청이 발표한 ‘2025 산림단풍 예측지도’에 따르면 올해 단풍은 지역별로 10월 말~11월 초에 절정을 이룰 전망이다. 특히 단풍나무류의 단풍 시기는 강원 설악산에서 10월 25일경 시작해, 속리산(10월 27일), 가야산(11월 11일) 등 순서로 절정에 이를 것으로 예측된다.

이는 과거에 비해 눈에 띄게 늦어진 결과다. 국립수목원, 전국 9개 공립수목원을 기준으로 관측데이터를 분석한 결과, 최근 10년간 단풍 절정 시기는 지역별로 최대 5.2일가량 늦어졌다. 약 2년마다 하루씩 절정 시기가 미뤄진 것.

과거 수십 년간 비교적 안정적인 패턴을 보인 것을 고려하면, 이같은 빠른 변화는 이례적이다. 전 세계적인 탄소배출량 급증에 따른 부작용, 즉 ‘기후변화’를 원인으로 지적하는 이유다.

그중에서도 여름 더위의 장기화가 주된 영향을 미친 것으로 보인다. 더위가 쉽게 물러나지 않으며 단풍의 형성 조건이 쉽게 갖춰지지 않은 것. 실제 단풍은 최저 기온이 5도 이하로 떨어지고, 일교차가 10도 이상 유지됐을 때 본격적으로 형성된다.

하지만 9~11월 가을철 기온은 점차 상승하고 있다. 지난해 9월만 해도, 전국 평균 일일 최저기온은 사상 처음 20도를 넘어섰다. 10월 전국 평균기온 또한 16.8도로 평년보다 2.7도 높아 역대 두 번째로 더운 가을로 기록됐다.

이는 올해도 마찬가지다. 10월 중순에 접어든 17일 기준 서울의 일 최고기온은 24도, 최저기온은 16도로 집계됐다. 가을철이 반절 지났지만, 아직 늦더위가 꺾이지 않은 것. 올여름이 역대 최고 기온을 기록한 만큼, 긴 후유증을 남기고 있는 셈이다.

단순히 단풍이 피는 시기가 늦어지는 게 끝이 아니다. 단풍의 지속 기간 자체가 짧아지며, 풍경을 즐길 수 있는 기간이 줄어들 수 있다. 늦더위가 유지되다가, 급격히 한파가 찾아오는 패턴이 반복되며 단풍이 형성될 수 있는 충분한 시간이 주어지지 않기 때문.

특히 단풍이 절정을 이루는 11월에 갑작스런 ‘한파’가 찾아오는 이상기후 현상이 반복되고 있다. 실제 지난 2023년의 경우 11월 전국 대부분 지역에서 일 최고기온 및 일 최저기온의 극값을 경신했다. 평소보다 더웠다가 급격히 추워졌다는 것.

단풍이 형성되기 위해서는 나무가 충분히 엽록소를 분해하고, 색소를 발현할 시간을 가져야 한다. 하지만 급격한 기온 하강이 나타날 경우, 단풍은 제대로 물들지 않고 갈변된다. 혹은 생존을 위해 단풍색을 입히지 않고 바로 떨어트리는 현상이 발생할 수 있다.

‘가을장마’ 등 강수량 증가 현상도 부정적인 영향을 준다. 단풍나무의 붉은색을 내는 ‘안토시아닌’은 광합성으로 만들어진다. 하지만 과도한 강수량으로 일조량이 감소할 경우, 색소 합성은 저해된다. 9~10월 가을철 강수량 증가세가 이어질 경우, 단풍 색깔이 옅어지거나 색이 선명하지 않을 가능성은 높아진다.

장기적으로는 기온 상승이 유지될 경우, 단풍나무 자체가 줄어든다. 우리나라에서 단풍을 형성하는 나무들은 온대림 수종. 높은 기온에 대응하기 위해서는 기온이 낮은 높은 고도나 북쪽 지역으로 이동해야 한다. 낮은 고도에서는 일년 내내 푸른 잎을 가진 나무들만 남는 것.

실제 지난해 발표된 국립수목원 연구에 따르면 현재 기후변화 시나리오상, 한반도 저지대 내륙 지역에서는 종 다양성이 감소하는 반면, 고산 지역에서 고유 식물의 다양성이 증가할 것으로 전망됐다.

연구팀은 “미래 기후 시나리오에서 고유 식물 종의 지리적 분포에서 예상되는 변화를 확인했다”며 “고유종은 모든 검토 시나리오에서 더 높은 고도와 위도로 상당히 조정될 것으로 예상된다”고 설명했다.