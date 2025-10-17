넷플릭스 오리지널 영화 ‘굿뉴스’

[헤럴드경제=손미정 기자] 무언가를 위해 온전히 몰입하고, 그 안에서 자신의 힘과 감정 모두를 소진하고 난 상태를 일컬어 흔히 ‘하얗게 불태웠다’고 한다. 일본의 전설적 복싱 만화 ‘내일의 죠’의 마지막 장면이 남긴 관용적 표현이다. 주인공 죠는 세계 챔피언과의 대결에서 죽을 힘을 다해 싸우고 난 뒤, 링의 가장자리에 털썩 주저 앉는다. 더이상 태울 것도 없는 듯 채색마저 날려 버린 백색의 쇼. 모든 것을 걸었던 자의 순도 높은 몰입과 집념의 도달점은 장렬한 죽음에 걸린 후회없는 미소다.

“우리는 ‘내일의 죠’다.” 넷플릭스 영화 ‘굿뉴스’는 ‘빠꾸(back)’ 없는 반자본주의 혁명세력의 이러한 밑도 끝도 없는 각오에 속수무책으로 이끌려 다닌다. 그 누구도 준 적 없는 자신들의 임무를 다하고 하얀 재가 되겠다는 비상한 결의에 맞서, 이들의 계획을 무너트리기 위해 펼쳐지는 비밀 작전이 영화의 큰 줄기다. 영화는 이런 난리가 없을 만큼 부산스러운 와중에 숨쉬듯 반전과 위트를 밀어넣고, 스펙터클과 서스펜스 하나 없이 관객을 한치도 보이지 않는 앞을 향해 힘 있게 떠민다. 각본과 연출, 연기 등 모든 계산이 완벽하게 맞물리는 가운데서도, 왜인지 비장함이 결여된 한 편의 풍자극은 두 시간이 넘는 러닝타임을 ‘순삭’시켜버린다.

영화 ‘굿뉴스’는 1970년 3월 발생한 일본항공 351편, 일명 ‘요도호’의 납치사건을 바탕으로 구성한 블랙코미디다. 일본에서 반정부·반자본주의 무장 괴한에게 여객기가 납치되고, 북한 평양으로 향하려는 여객기를 한국에 착륙시키기 위한 무모하고도 비상한 작전을 다뤘다. ‘불한당: 나쁜 놈들의 세상’(2017), 넷플릭스 ‘길복순’(2023)의 변성현 감독이 쓰고 연출했고, 그의 페르소나로 꼽히는 설경구와 홍경, 류승범이 주연했다.

‘굿뉴스’는 가장 익숙한 것부터 재치있게 비틀며 곧장 ‘진실’과 ‘본질’의 이야기로 직행한다. ‘영화는 실제 사건에서 영감을 받았다. 모든 등장인물과 상황이 허구다. 그렇다면 진실은?’. 미처 준비할 새도 없이 영화 도입부의 안내문에 슬며시 껴넣은 질문 하나가 허를 찌른다.

이어 비추는 밤 하늘에 뜬 달, 그리고 김 아무개(설경구 분)가 읊는 ‘트루먼 셰이디’의 명언이 답을 대신한다. “진실은 간혹 달의 뒷 면에 존재한다. 그렇다고 앞 면이 거짓은 아니다”. 맥락을 알 수 없는 명언이 흐르는 공간을 공유하며 마주보는 정체불명 김 아무개와 엘리트 공군 중위 서고명(홍경 분). 두 사람의 관계성은 보이지않고, 앞으로도 볼 수 없을 ‘달의 뒷면’에서 출발한다.

사건의 시작은 이렇다. 오늘도 평화로운 일본항공의 여객기 안. 하지만 이륙과 동시에 총을 든 괴한들이 등장하며 기내는 아수라장으로 변한다. 반정부 혁명세력 적군파는 승객들을 인질로 여객기를 평양에 착륙시키라 기장을 협박한다. 살고자하는 승객들과 평양을 외치는 적군파의 절박함이 뒤섞인 기내는 바람 한점 없는 평화로운 외부와 대조되며 더욱 혼란스럽다.

주변국들은 이 사건을 유리하게 이용하기 위해 머리를 굴리기 시작한다. 대형 여객기 하나가 제발로 굴러들어오게 생긴 북한과 자본주의 큰형님인 미국, 그리고 일본에게 빚을 만들고 픈 한국의 셈법이 엇갈린다. 기회를 본 중앙정보부장 박상현(류승범 분)은 해결사 아무개에게 여객기를 김포에 무조건 착륙시키라고 명한다. 국가 권력자들 사이에서 존재감 없이 앉아있던 아무개는 달의 뒤에서 진실인듯 아닌 ‘쇼’를 본격적으로 설계한다.

아무개는 관제사 고명을 찾아가서 납치범들을 속이고, 지상에서 여객기를 납치하는 이른바 ‘더블 하이재킹’이란 임무를 제안한다. “무슨 수를 써서라도 비행기를 멋떨어지게 착륙시켜봐”(상현). 성공, 명예가 간절했던 고명은 자의반 타의반 비밀 작전에 동참한다. 평양으로 빠르게 내달리는 여객기와 무고한 승객들, 눈 먼 비장함에 가득찬 적군파, 그리고 이 모든 것의 운명이 걸린 기상천외한 절체절명의 착륙 작전은 어떻게 끝을 맺을 것인가.

이격없이 완벽하게 맞물리는 톱니바퀴마냥, 촘촘하게 채워진 영화적 요소들이 세심한 연출로 작품 안에서 200% 기능한다. 흥미로운 소재와 변성현 감독 특유의 스타일리시한 연출과 미장센, 한땀한땀 낭비없이 소비되는 대사, 무엇보다 밥 먹듯 반전을 거듭하는 스토리가 눈을 뗄 수 없는 몰입감을 안긴다.

영화는 여객기 납치사건 자체가 아니라, 사건을 둘러싸고 벌어지는 여객기 밖 이야기에 집중한다. 사건을 해결하기 위해 모인 인물들은 자신들의 욕망을 드러내며, 목숨이 걸린 초유의 사건 앞에서 저들만의 계산기를 바쁘게 두드린다. 잘 되면 내 탓, 안되면 남탓이란 논리를 당연하게 실천하는 상현, 재치있고 비상하며 모든 것을 쥐고 흔드는 듯 하지만 결국 이름없는 이에 불과한 아무개, 이름 그대로 자신의 이름을 드높이고 싶은 욕망의 고명. 권력과 비겁함, 꿈과 야망이 뒤섞인 여객기 밖 세상의 인물들은 어딘가 어리숙하고 오히려 순수하게 느껴지는 적군파 무리들과 대조되며 영화의 아이러니를 더한다. 마땅히 악인으로 그려져야할 인물을 마냥 나쁘게 설정하지 않고, 서로 다른 양면성을 공존시킨 캐릭터들은 블랙 코미디란 영화의 정체성과 호흡한다.

긴박한 상황에서도 밀당을 반복하는 영화의 리듬감도 남다르다. 인물들의 상상을 자유롭게 오가는 과감한 연출, 신 가운데에 과감히 새겨넣는 명언 등이 신선함을 안긴다. 무엇보다 1970년대를 섬세하고 세련되게 구현한 미장센이 리얼리티와 상상을 오가는 스토리의 맛을 배가 시킨다. 영화의 주요 공간으로 등장하는 비행기의 경우 현실감을 살리기 위해 그 시대에 사용했던 같은 기종의 폐비행기를 구입해 촬영했다.

흠잡을 데 없는 배우들의 연기 앙상블도 훌륭하다. 한편으로는 다소 과장돼 보이는 대사와 몸짓이 무대 위 연극을 보는 듯한 착각을 불러일으킨다. 제 4의 벽을 깨고 관객과 눈을 맞추는 연기도 그렇다. 그 덕에 캐릭터의 입체감은 두드러지고, 상황이 변할 때마다 다시 제 자리를 찾아가려 발버둥치는 욕망들도 선명하게 보인다. 덕분에 자칫 어렵고 복잡할 수 있는 이해관계, 그 안에 숨은 위트와 풍자들이 쉽게 소화돼 순조롭게 웃음으로 이어진다.

설경구는 뉴스의 뒤에서 국가의 대소사를 설계하는 ‘아무개’가 실상은 대단하지 않는 그저 아무개라는 캐릭터적 모순을 담아내며 변성현 표 작품과 완벽히 융합한다. 류승범은 ‘무빙’, ‘가족계획’에 이어 긴 공백이 무색하리만큼의 존재감으로 영화 속을 사정없이 누빈다. 홍경은 권력의 설계에 휘둘리면서 겪는 긴장과 비장함, 가끔의 웃음까지도 시원하게 소화하며 한층 더 넓은 연기 스펙트럼을 뽐낸다.

여기에 사상 초유의 사태를 해결하려는 운수정무차관 신이치 역의 야마다 타카유키, 납치된 비행기의 기장 쿠봉 역의 시이나 깃페이, 적군파 리더 덴지와 부리더 아스카 역의 카사마츠 쇼와 야마모토 나이루의 연기도 국적을 무색하게 만들며 영화에 자연스레 녹아든다. 변 감독은 배우들의 연기에 대해 “현장의 모든 배우들이 오케스트라처럼 움직이며 만들어 나갔다”고 밝히기도 했다.

들여다보면 뭐 하나 제대로 된 것이 없다. 뭐 해보지도 못 하고 ‘최선을 다했다’며 자찬하는 정부도, 수백명의 운명을 그저 다수결로 결정하려는 민주주의도, 평등한 세상을 바란다면서 정작 대장을 떠받드는 공산주의자들도 그렇다. 영화는 관객 뿐만 아니라 스스로도 관찰자적 시선에서 이 기상천외한 ‘난리통’을 바라본다. 시종일관 어느 편에도 서지 않고, 묘한 삐딱함들을 빠짐없이 담아낸다. ‘굿 뉴스’에 담긴 다채롭지만 깔끔한 블랙 코미디의 맛은 여기서 나온다.

영화는 변화무쌍하다. 산 넘어 산이라는 표현이 꼭 맞다. 계속해서 다채롭고 끊임없이 새롭다. 마치 할 수 있는 모든 것을 다 쏟아부은 듯, 해낸 것이 넘쳐나는 데 넘치거나 거추장스럽지도 않다. 덕분에 영화는 더 없이 즐겁고 유쾌하지만 동시에 많은 생각을 남긴다. 스펙터클 없이, 가장 잘 하는 것들로 완성한 강력한 몰입감이 절로 “하얗게 불태웠다”를 읊게 만든다. 단연, 올해의 ‘굿 뉴스’ 중 하나는 ‘굿뉴스’가 아닐까. 17일 넷플릭스 공개.