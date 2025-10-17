[헤럴드경제=윤호 기자]정성호 법무부 장관은 17일 정부과천청사에서 필리포 그란디(Filippo Grandi) 유엔난민기구(UNHCR) 최고대표를 만나 글로벌 난민위기 해결을 위한 국제사회 협력 강화 방안을 논의했다.

정 장관은 “우리나라는 1992년 난민협약 가입 이후 2012년 아시아 최초로 난민법을 제정하고 2013년부터 시행하는 등 국제사회의 책임 있는 일원으로 난민 보호에 적극 참여해왔다”며 “앞으로도 유엔난민기구와의 협력을 통해 글로벌 난민위기 극복에 동참하겠다”고 밝혔다.

필리포 그란디 대표는 “현재 강제실향민이 약 1억 2000만 명에 달할 정도로 난민위기가 심각한 상황으로, 대한민국이 재정착난민과 학생난민(Education Pathways) 등 다양한 난민수용 경로 확대에 적극적인 관심과 지원을 이어가 주기를 기대한다”고 말했다.

법무부에 따르면 2015년부터 시작된 재정착사업을 통해 지금까지 총 268명이 우리나라에 새 보금자리를 마련했다. 정 장관은 “학생난민 고등교육 프로그램을 통해 현재 2명의 참여자가 국내 대학에서 학업을 이어가고 있으며, 학생난민 고등교육 프로그램 등 보충적 유입경로(Complementary Pathways)에 대해 유엔난민기구와 긴밀히 협력할 것”이라고 강조했다.

지난해 말 기준 ‘유엔난민기구 세계 강제이주 동향’에 따르면 전세계 강제이주민은 1억 2320만 명으로, 주요 발생국은 수단(1430만), 시리아(1350만), 아프가니스탄(1030만), 우크라이나(880만) 등이다. 전세계 난민은 4270만 명(국제적 보호가 필요하거나 난민에 준하는 상황에 있는 사람, 유엔팔레스타인 난민구호기구에서 보호 중인 팔레스타인 실향민 포함)에 달한다.