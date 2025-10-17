2025 APEC 재무·구조개혁 장관회의 개최

[헤럴드경제=양영경 기자] 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 세계 재무장관들이 다음 주 인천 영종도에 모여 혁신·금융·재정과 구조개혁 등을 논의한다.

기획재정부는 오는 21~23일 인천 영종도 인스파이어 리조트에서 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 ‘2025 APEC 재무·구조개혁 장관회의’를 개최한다고 17일 밝혔다.

이번 장관회의는 APEC 최초로 재무·구조개혁 장관회의가 연계 개최되는 회의이자, 정상회의 직전 개최되는 마지막 분야별 장관급 회의다.

국가별로 장관급 인사는 한국을 비롯해 태국, 베트남 등에서 11명이 참석한다. 중국·일본은 차관급이, 미국은 부차관보가 참석할 예정이다. 스콧 베선트 미 재무장관은 오지 않을 것으로 보인다.

이번 회의에서는 ‘우리가 만들어가는 지속 가능한 내일’이라는 올해 APEC 정상회의 주제 아래 역내 인공지능(AI) 등 디지털 경제의 가속화, 산업·인구구조 변화 등에 대응해 지속가능한 성장을 달성하기 위한 방안을 논의한다.

1일차에는 재무장관회의 개회를 시작으로 오찬과 만찬을 겸하며 세계·역내 경제금융 전망, 디지털금융·재정정책·차년도 재무장관회의 주제 등 4개 세션이 진행된다.

2일차에는 ‘혁신과 디지털화’를 주제로 재무·구조개혁 장관회의 간 최초 합동 세션에 이어 민간과의 협력을 강화해나가기 위한 재무·구조개혁 장관과 APEC 기업인자문위원회(ABAC) 간 최초의 합동 오찬이 예정돼 있다. 오후에는 구조개혁 장관회의를 개회해 2개 세션에서 구조개혁의 역할과 향후 방향, 시장·기업환경 개선을 논의한다.

마지막 날인 23일 경제적 잠재력 실현 등을 논의한 뒤 합동 기자회견으로 사흘간의 회의를 마무리한다.