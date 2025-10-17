“법복 입은 도적…1.6억 가까운 수익 챙겨” 사망한 양평군 공무원 강압수사 의혹도 고발 10·15 부동산 대책 헌법소원 “당 차원 고민”

[헤럴드경제=김진 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 17일 “민중기 특검의 ‘네오세미테크’ 미공개 정보 이용 주식거래 의혹과 고(故) 정희철 단월면장 강압수사 의혹에 대해 즉각 고발 조치하겠다”고 밝혔다.

장 대표는 이날 오후 국회에서 진행한 기자간담회에서 “이재명 정권과 개딸들의 비호 아래 정의의 사도를 자처하던 민중기 특검의 진짜 모습은 법복을 입은 도적, 법비였다”며 이같이 말했다.

장 대표는 “보도에 따르면 민중기 특검은 서울고법 부장판사 시절 미공개 정보로 막대한 주식 시세 차익을 챙겼다”며 “놀랍게도 민중기 특검이 투자한 종목은 김건희 여사를 압박하기 위해 특검이 그토록 문제 삼았던 태양광 테마주 네오세미테크”라고 했다.

그는 “7000여명의 선량한 서민 투자자가 4000억원이 넘는 피해를 입고 피눈물을 흘리는 동안, 민중기 특검은 서민들의 고통을 외면한 채 자신의 배만 불렸다”며 “분식회계로 유죄가 확정된 동기와 손잡고 헐값에 사들인 비상장 주식을 상장 폐지 직전 모두 팔아치워 1억6000만원에 가까운 수익을 챙겼다”고 지적했다.

장 대표는 “회사 관계자가 아닌 지인의 소개로 투자하고, 증권사 직원의 권유로 매도했다는 민중기 특검의 변명은 국민과 피해자를 기만하는 파렴치한 궤변일 뿐”이라고 했다. 이어 “자격도 양심도 없는 민중기 특검의 무도한 칼춤은 성실하게 일해 온 한 공무원도 억울한 죽음으로 내몰았다”며 최근 민중기 특검팀의 조사를 받은 양평군 공무원이 사망한 사건에 대한 책임도 다시 꺼내 들었다.

장 대표는 “잔인한 강압수사의 진실을 은폐하려는 비열한 시도다. 국민의힘은 더 이상 좌시하지 않겠다”며 “불의한 세력이 정의의 가면을 쓰고 국민을 약탈하고, 끝내 죽음으로 내모는 이 무도함을 반드시 끝장내겠다”고 했다.

한편 장 대표는 자당 소속 조정훈 의원이 검토 중인 정부의 10·15 부동산 대책 관련 헌법소원에 대해 “당 차원에서도 함께 고민해보도록 하겠다”고 말했다. 장 대표는 앞서 이번 대책을 “문재인 정부 시즌 2이자 집값 폭등 시즌2”라고 비판한 바 있다. 장 대표는 고가의 잠실 재건축 아파트를 보유해 논란이 된 김병기 더불어민주당 원내대표에 대해서도 “민주당 의원들이 부동산 대책을 발표할 때마다 내로남불이 드러났던 게 이번이 처음이 아니었다”고 꼬집었다.