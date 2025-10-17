주제 선정·라이브 참여 등 시청자 참여 확대키로 돈부터 삶·행복의 가치 탐구…스포티파이 동시 공개

[헤럴드경제=박성준 기자] 한화생명 유튜브 채널 ‘라이프플러스(LIFEPLUS) TV’가 대표 오리지널 시리즈 ‘라플위클리’ 시즌5의 첫 번째 에피소드를 공개한다고 17일 밝혔다.

지난 시즌 시청자 투표로 선정된 주제가 높은 호응을 얻은 만큼, 이번 시즌에서는 주제 선정 기회를 대폭 확대해 시청자가 선택한 주제를 선보일 예정이다. 특히 시청자가 직접 투표한 한국 영화 감독과 영화 시리즈를 발굴하는 회차도 선보인다.

시청자와 함께하는 라이브 방송도 마련된다. 프로그램에 적극적으로 참여할 수 있도록, 출연진과 시청자가 실시간으로 소통하는 라이브 방송도 선보일 예정이다.

시청자들은 라이프플러스 트라이브 애플리케이션을 통해 라플위클리에서 준비한 다양한 기획 아이디어 공모에 참여할 수 있다. 트라이브에서는 차주 주제를 선공개하고, 시청자들이 나만의 콘텐츠를 추천하는 이벤트도 매주 진행한다.

시즌5의 첫 화 주제는 ‘돈’이다. 출연진들은 키워드를 중심으로 경제적 가치와 삶의 의미, 개인의 선택과 행복의 상관관계 등을 깊이 있게 탐구하고, 다양한 콘텐츠도 추천할 예정이다. 이번 시즌부터는 유튜브와 함께 글로벌 대표 스트리밍 플랫폼 스포티파이를 통해서도 서비스된다.

라플위클리는 영화 평론가 이동진, 과학 해설자 궤도, 국제회의 통역사이자 방송인 안현모 등 3인의 지식인이 각자의 시선으로 사회·문화적 키워드를 바탕으로 콘텐츠를 큐레이션하는 유튜브 오리지널 콘텐츠다. 지난해 7월 시작으로 지금까지 총 네 개 시즌을 선보이며, 누적 조회수 2500만회 이상을 기록한 바 있다.

라이프플러스 관계자는 “시즌5에서는 시청자와의 직접 소통을 강화해 유튜브와 앱 서비스를 넘나드는 콘텐츠 경험을 제공하겠다”고 말했다.

한편, 라이프플러스는 한화 금융 계열사(한화생명, 한화손해보험, 한화투자증권, 한화생명금융서비스, 한화자산운용)의 공동 브랜드다. 라이프플러스가 운영하는 유튜브 채널은 일상 속 선택의 순간에 인사이트를 제공하는 라이프 설루션 해설 플랫폼이다. 대표 프로그램으로는 라플위클리를 비롯해 자신만의 방식으로 삶을 설계해나가는 인물들의 이야기를 담은 인터뷰 시리즈 라이프플러스 피플 등이 있다.