교원 빨간펜은 유초등생을 대상으로 독서 습관 형성을 돕고자 총 15주간 150권의 책 읽기 프로젝트 ‘150 독서마라톤’ 9기(사진)를 모집한다고 17일 밝혔다.

‘150 독서마라톤’은 참여자들의 독서 활동 결과를 거리로 환산해 마라톤 풀코스(42.195㎞)를 완주 하는 형태로 운영한다.

교원 빨간펜은 독서 관리 프로그램 ‘창의융합 영재스쿨’을 기반으로 아이들이 영역별 다양한 책을 통해 균형 잡힌 독서 습관을 형성할 수 있도록 돕고자 2019년부터 진행해왔다.

매 기수마다 평균 1만명 이상이 참여했으며, 현재까지 누적 참여자 수는 8만6684명이다. 완주자들의 평균 독서량은 15주간 총 199권이며, 평균 독서 일수는 주 6일로 나타났다. 이번 독서마라톤 모집 기간은 10월 20일부터 10월 30일까지이며, 창의융합 영재스쿨 회원이라면 누구나 참여 가능하다. 참여 방법은 ‘150 독서마라톤’ 앱을 내려받은 후 주 5일 출석해 주 10권 독서하고, 미션 활동을 수행하면 된다.

독서마라톤 앱이 창의융합 영재스쿨 앱과 자동으로 연동되기 때문에, 책을 읽으면 자동으로 독서마라톤 앱에서 자신이 달린 거리와 위치를 편리하게 확인할 수 있다. 거리 산정 방식은 ▷독서 ▷출석 ▷부모와의 감정대화 ▷후기 작성으로 이뤄진다. 주 10권 독서 시 권당 200ｍ가 산정된다. 완주한 참여자에게는 완주 특별 보상과 편의점 상품권을 지급한다.

교원 빨간펜 관계자는 “아이들이 다양한 영역의 책을 읽고 미션을 달성하면서 마라톤 풀코스를 완주하는 과정은 독서에 대한 흥미를 키울 뿐 아니라 성취감을 동시에 느낄 수 있다”고 말했다. 김광우 기자