- 시설·장비 개선 및 세부 추진계획 관련 산업계 의견 수렴

[헤럴드경제=구본혁 기자] 우주항공청은 17일 대전 한국항공우주연구원에서 나로우주센터 고도화 사업의 추진 필요성과 세부 기획안을 논의하고, 관련 산업계의 의견을 수렴하기 위한 간담회를 개최했다.

이날 간담회에는 발사장 시설·장비, 민간 발사 등 우주산업 관련 기업, 우주청, 한국항공우주연구원 관계자들이 참석했다. 참석자들은 누리호, 차세대발사체 등 국가주력발사체를 운영하기 위한 시설·장비 개선 및 2027년 개방 예정인 민간발사장 운영 지원시설 구축계획을 공유하고, 시설·장비의 적절성과 개선 사업의 타당성 등에 대해 심도 있는 논의를 진행했다.

나로우주센터는 운영한 지 20여 년이 경과하면서 주요 장비의 안정적 운영과 신뢰성 있는 발사지원을 위해 기능확장이 요구되는 상황이다. 참석 기업들은 민간 활용 시설·장비에 관한 의견을 중심으로 나로우주센터 이용 절차, 사업 참여 방안 등에 대한 다양한 의견을 제시했다.

우주청은 이번 간담회를 통해 산업계가 보유한 기술 역량과 현장 요구사항을 폭넓게 청취하였으며, 이를 반영해 실효성 있는 기획안을 마련할 계획이다.

박재성 우주청 우주수송부문장은 “나로우주센터 고도화 사업은 국가주력발사장 기능확장 외, 2030년대 민간 상업 발사를 지원하기 위한 핵심 인프라 확보 사업이며, 산업계의 다양한 의견은 내부검토를 거쳐 기획안에 반영하겠다”고 밝혔다.