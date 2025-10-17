[헤럴드경제=최원혁 기자] 그룹 S.E.S 출신 배우 유진이 촬영 당시 상대 여배우의 입냄새 때문에 겪었던 고충을 토로했다.

유진은 지난 15일 유튜브 채널 ‘유진VS태영’에 ‘태영의 말에 유진이 정색한 이유, 15년차 부부의 엇갈리는 의견’이라는 제목의 영상을 올렸다.

공개된 영상에서 유진과 기태영은 밸런스 게임을 진행했고 ‘입에서 하수구 냄새 나는 배우 vs 대사를 자꾸 까먹는 배우’라는 질문에 유진은 전자를 최악이라고 꼽았다.

기태영은 “우리는 다 경험해봤다. 그래도 대사를 계속 까먹는 배우가 낫다”고 답하며 “긴장하면 잊을 수도 있지 않냐. 그래서 풀어주려고 노력한다. 내가 일부러 NG를 내본 적도 있다. 하지만 도를 넘어가면 정말 힘들다”고 말했다.

이에 유진은 “그래도 입에서 하수구 냄새 나는 것보단 낫다”고 단호히 말했다.

제작진이 “차라리 입냄새 나는 배우가 낫지 않냐. 숨을 참고 빨리 끝내면 된다”고 말하자 유진은 “어떻게 참냐. 대화해야 하는데 숨을 안 쉬고 어떻게 대답하냐. 상대방 대사할 때 내 얼굴도 찍어야 한다”고 반박했다.

그러면서 유진은 실제로 그런 경험이 있었다고 고백했다.

유진은 “멜로 연기할 때 남자 배우는 그런 적이 없었는데 여배우 중에 담배 썩은 냄새가 너무 많이 났던 적이 있다”고 털어놨다.

반면 기태영은 “입냄새 나는 배우를 나쁘게 보진 않았다. 사람이 그럴 수도 있다. 속이 안 좋을 수도 있지 않냐”고 말했다.

한편 유진과 기태영은 지난 2009년 드라마 ‘인연 만들기’에서 호흡을 맞춰며 연인 관계로 발전해 2011년 결혼, 슬하에 두 딸을 두고 있다.