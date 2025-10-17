카페정원 ‘소오소오’, 신규 지정 정원과 도자기…“생태문화 공간”

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시 중구 성안동에 소재한 카페 ‘소오소오’가 ‘울산광역시 민간정원’으로 지정됐다. 이에 따라 울산시가 ‘수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률’에 따라 지정하는 민간정원은 9곳으로 늘었다.

울산광역시 민간정원은 이번에 지정된 ‘소오소오’를 비롯해 ▷온실리움(울주군 상북면 산전리) ▷구암정원(남구 달동) ▷발리정원(울주군 온양읍 발리) ▷오계절정원(울주군 두동면 만화리) ▷우향정원(울주군 범서읍 중리) ▷나우이제정원(북구 신천동) ▷바이허니정원(울주군 두동면 만화리) ▷구암 산들강(북구 연암동)이다.

이번에 지정된 ‘소오소오’는 전체 면적 1155㎡의 40.6%인 470㎡를 녹지로 조성한 도심형 식물정원이다. 교목 9종, 관목 8종, 초화류 33종 등 50종의 식물들로 정원 곳곳에 다양한 향기와 색채를 구현하고 있다.

카페, 화장실, 주차장 등 편의시설을 갖추고서 도자기 체험 프로그램을 운영해 문화 체험까지 가능하며, 도심에 위치해 접근성도 좋아 시민들의 발길이 이어지고 있다.

울산시는 민간정원 ‘소오소오’가 생태적 공간으로서 정원문화 확산에 기여할 것으로 기대하고 있다.