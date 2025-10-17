온라인 순환 패션 플랫폼 ‘재니들’ 협업

[헤럴드경제=전새날 기자] 유니클로(UNIQLO)가 ‘국제 수선의 날’을 맞아 ‘리유니클로(RE.UNIQLO) 수선 워크숍’을 지난 16일 유니클로 롯데월드몰점에서 펼쳤다고 밝혔다.

‘국제 수선의 날’은 오픈수리국제연맹(Open Repair Alliance·ORA)이 2017년부터 매년 10월 셋째 주 토요일로 지정한 글로벌 기념일이다.

워크숍은 수선체험공방 및 온라인 순환 패션 플랫폼을 운영하는 ‘재니들’과 협업으로 이뤄졌다. 행사에는 매장 및 소셜미디어를 통해 사전 신청한 10여 명의 참가자들이 모였다. 재니들 소속 전문 수선 강사로부터 ‘다닝(Darning) 수선’ 기법을 배워 수선하는 시간을 보냈다.

유니클로 지속가능성 파트 담당자 윤보람은 “이번 워크숍을 통해 많은 분들이 수선을 통해 옷을 오래 입는 즐거움을 경험하길 바란다”며 “서울뿐만 아니라 대구, 부산 등의 지역에서도 활동을 이어갈 것”이라고 말했다.

한편 유니클로는 지난 6월에도 ‘환경의 달’을 기념해 온라인 플랫폼 재니들과 함께 수선 워크숍을 진행했다. 10월에는 유니클로 롯데월드몰점을 시작으로 23일 신세계백화점 대구점, 30일 부산 삼정타워점에서 재니들 소속 전문 수선 강사들과 수선 워크숍을 개최할 예정이다. 참여 희망자는 해당 매장에 비치된 신청 안내 QR 코드나 재니들 인스타그램으로 신청할 수 있다.