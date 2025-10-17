- AI·IoT 기반 배설케어 플랫폼 서비스, 일본 하트케어와 협력해 돌봄 환경 최적화

디지털 헬스케어 전문기업 키움테크(대표 이병재)는 지난 8일부터 10일까지 일본 도쿄 빅사이트에서 열린 ‘도쿄 H.C.R. 2025(International Home Care & Rehabilitation Exhibition)’에 참가해, 한·일 공동으로 개발한 ‘하트키움 스마트 기저귀 시스템(HeartKium Smart Diaper System)’을 공개했다.

‘H.C.R. 2025’는 일본 최대 규모의 복지·재활·돌봄 산업 전시회로, 올해 약 380여 개 기업이 참가했으며 사흘간 12만 명 이상의 관람객이 방문했다.

키움테크에 따르면, 하트키움 스마트 기저귀 시스템은 IoT와 AI 데이터 분석 기술을 결합한 배설케어 플랫폼 서비스로, 요양시설과 재가돌봄 현장의 관리 효율성과 위생 수준을 획기적으로 향상시킨다. 하트키움 전용 기저귀 센서에서 수집된 데이터를 플랫폼에서 통합 분석·시각화하여 돌봄인에게 즉시 알림을 전달하고, 장기적으로는 건강 패턴 분석과 이상 징후 예측에도 활용할 수 있다.

이번 제품은 키움테크와 일본 하트케어(Heartcare)가 공동으로 추진한 한·일 기술협력 프로젝트로, 하드웨어와 데이터 처리 알고리즘, 사용자 환경(UI/UX)을 돌봄 현장의 특성에 맞게 최적화한 것이 특징이다. 전시회 현장에서는 실시간 모니터링 기능과 관리용 대시보드를 시연하는 형태로 부스를 구성했다.

특히 현재 일본 오사카 지역의 14개 복지·요양 기관에서 하트키움 플랫폼의 시범운영이 진행 중이며, 현장 피드백을 바탕으로 기능 고도화 및 현지화 업데이트를 준비하고 있다.

이병재 대표는 “하트키움은 돌봄의 현장에서 보이지 않던 불편과 불안을 데이터로 전환하는 기술”이라며, “AI·IoT 기반의 스마트 케어 플랫폼으로 일본을 비롯한 글로벌 돌봄 시장에서 혁신을 이어가겠다”고 밝혔다.