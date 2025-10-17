명동, 동대문관광특구, 을지로 등 인파밀집 지역 건축물 830여 개소

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 중구(구청장 김길성)가 연말·연시를 앞두고 명동·동대문 관광특구, 을지로 먹자골목 등 인파가 몰리는 지역 내 건축물 830여 개소를 대상으로 보행안전 위협요소 집중점검에 나선다.

이번 점검은 10월 13일부터 31일까지 진행된다. 구는 할로윈데이와 크리스마스, 연말연시 행사 등으로 인파가 급증할 것으로 예상, 건축물 무단증축·건축선 침범·도로변 물건적치·불법 광고물 등 보행환경을 저해하는 요소를 점검해 안전사고를 예방한다는 방침이다.

중구는 지난 16일 서울시와 전문가가 참여한 합동점검단을 구성, 명동거리 내 340여 개 건축물을 대상으로 안전 점검을 실시했다. 구는 이번 점검을 시작으로 지속적인 모니터링을 실시해 위법 건축행위를 근절하고 보행자 안전을 위협하는 요인을 해소할 계획이다.

구는 점검 결과에 따라 위험도 등급별 행정조치를 취할 예정이다. 위반 건축물에는 계도 조치부터 이행강제금·변상금 부과, 원상복구 명령, 고발 등 조치가 이뤄진다.

김길성 중구청장은 “주민과 관광객 모두가 안전하고 행복한 연말·연시를 보낼 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.