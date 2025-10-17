[헤럴드경제=강승연 기자] 시그니엘 서울과 부산이 ‘미쉐린 키(MICHELIN Key)’ 셀렉션에서 국내 최고 등급인 2키를 획득한 것을 기념해 ‘미쉐린 모먼트’ 패키지를 선보인다고 17일 밝혔다.

‘미쉐린 키’는 미쉐린 가이드가 주관하는 세계적인 호텔 평가 시스템이다. 호텔의 서비스, 시설, 입지, 숙박 전반의 환대 경험 등을 종합적으로 심사해 1키부터 3키까지 부여한다.

시그니엘 서울과 부산은 ‘오랜 시간 기억에 남을 탁월한 경험’을 의미하는 2키를 각각 획득했다. 국내 호텔 가운데 최고 등급을 받은 유일한 브랜드다.

시그니엘 서울의 미쉐린 모먼트 패키지는 객실 1박과 함께 호텔 내에서 사용할 수 있는 호텔 크레딧 2만원권 2매를 제공한다.

시그니엘 부산은 객실 1박, 객실 2단계 업그레이드 혜택 또는 객실 1박, 차오란의 시그니처 미쉐린 셀렉티드 디너 세트 2인, 레이트 체크아웃 14시, 발렛 서비스 1회가 포함된 두 가지 타입으로 준비했다.

패키지 예약은 10월 31일까지, 투숙은 2026년 3월 1일까지 가능하다.

롯데호텔앤리조트 관계자는 “시그니엘 서울과 부산의 미쉐린 2키 획득은 시그니엘 브랜드가 세계적인 환대 기준 속에서도 최고 수준의 서비스와 품격을 인정받은 결과”라며 “이번 패키지가 미쉐린이 평가한 시그니엘만의 차별화된 가치와 서비스를 직접 경험하실 수 있는 기회가 되길 바란다”고 전했다.